Uruguaio Boston River estreia na Libertadores com vitória (3-1) sobre venezuelano Zamora

Em sua estreia histórica no maior torneio de clubes da América do Sul, o time uruguaio Boston River derrotou o venezuelano Zamora por 3 a 1 nesta quinta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Libertadores-2023.

Os donos da casa abriram o placar aos 21 minutos por meio do zagueiro Leonard Costa.

Os atacantes Mathías Acuña (55) e Emiliano Gómez (64) ampliaram no segundo tempo e César Magallán descontou para os visitantes (75).

A partida foi disputada em um Estádio Centenário deserto. Entre os poucos presentes estava o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, torcedor confesso do Boston River.

A partida de volta será disputada na próxima quinta-feira, no estádio Agustín Tovar, na cidade venezuelana de Barinas e o vencedor do confronto vai enfrentar o argentino Huracán na segunda fase.

