UE expressa a Erdogan sua 'plena solidariedade' por terremoto devastador

Os líderes dos países da União Europeia (UE) escreveram uma carta ao seu homólogo na Turquia para expressar sua "total solidariedade" e oferecer ajuda adicional, após o terremoto devastador de segunda-feira (6), anunciou o Conselho Europeu nesta quinta-feira (9).

"A União Europeia e seus Estados-membros se solidarizam com os povos da Turquia e da Síria diante desta tragédia", diz a carta.

"Estamos prontos para intensificar nosso apoio em estreita coordenação com as autoridades turcas. Nossos pensamentos permanecem com você e seu povo", disseram os líderes europeus em sua carta ao presidente Recep Teyyip Erdogan.

Esta carta foi publicada no início de uma cúpula da UE em Bruxelas, durante a qual os diplomatas especularam sobre a possibilidade de realizar uma videoconferência com o líder turco.

Os líderes europeus não enviaram, porém, uma carta semelhante a Bashar al-Assad, presidente da Síria, país que também foi duramente atingido pelo terremoto.

O terremoto de segunda-feira, que devastou o sudeste da Turquia e parte da Síria, matou mais de 17.500 pessoas, segundo dados oficiais.

