Scaloni, Guardiola e Ancelotti são os finalistas do prêmio The Best na categoria treinadores

O argentino Lionel Scaloni, o espanhol do Manchester City, Pep Guardiola, e o italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, são os três finalistas indicados ao prêmio The Best de melhor técnico do ano na categoria masculina, anunciou a Fifa nesta quinta-feira.

Scaloni, recentemente sagrado campeão mundial com a 'Albiceleste' na Copa do Catar, vai disputar o prêmio com Ancelotti, que venceu a Liga Espanhola e a Liga dos Campeões pelo Real Madrid e Pep Guardiola, que levou o City ao título da Premier League inglesa.

Entre as treinadoras, as três finalistas do prêmio da Fifa são a brasileira Pia Sundhage, a inglesa Sarina Wiegman e a do Lyon, Sonia Bompastor.

Os vencedores serão anunciados no dia 27 de fevereiro em uma cerimônia de gala que a Fifa organizará em Paris. Eles serão escolhidos com base nos votos de um júri internacional, dos treinadores e capitães de todas as seleções (masculinas e femininas), jornalistas especializados de cada país e internautas que deixarem seus votos no site fifa.com.

Os nomes dos finalistas do prêmio The Best de melhor jogador do ano e do prêmio Puskas de gol mais bonito serão anunciados nesta sexta-feira, 10 de fevereiro.

