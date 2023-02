Rússia apoia retirada de sanções da ONU contra o Sudão

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se reuniu com autoridades sudanesas nesta quinta-feira (9), em Cartum, e prometeu apoiar a retirada das sanções impostas pela ONU ao país africano.

A visita de dois dias do diplomata é parte dos esforços russos em fortalecer sua influência no continente africano, em meio às tentativas internacionais de isolar a Rússia após a invasão da Ucrânia no ano passado.

"Estamos ao lado do Sudão em seu esforço de retirar as sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas", disse Lavrov em uma coletiva de imprensa junto ao ministro sudanês de Relações Exteriores, Ali al Sadiq.

O país africano reforçou, recentemente, o seu apelo à entidade para que suspenda as punições e o embargo de armas imposto durante o conflito na região de Darfur, em 2005.

Lavrov também se reuniu com o chefe do Exército, Abdel Fattah Al Burhan, que em outubro de 2021 coordenou o golpe militar que pôs fim à transição ao governo civil no Sudão, que levou a cortes na ajuda de países ocidentais.

A visita do ministro russo é a última parada de uma viagem que incluiu Mali e Mauritânia. No mês passado, ele também visitou a Eritreia, Angola, Essuatíni e África do Sul.

