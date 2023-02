Recebido como herói na UE, Zelensky pede aceleração na entrega de armas

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, teve uma recepção de herói nesta quinta-feira (9) durante sua visita às instituições da União Europeia (UE), antes da qual fez apelos urgentes para acelerar a entrega de armas modernas para resistir à ofensiva russa contra seu território.

A visita de Zelensky a Bruxelas começou no Parlamento Europeu, onde garantiu que a resistência da Ucrânia é também uma defesa do modo de vida europeu.

"Estamos nos defendendo da força mais antieuropeia do mundo moderno. Estamos nos defendendo e estamos defendendo vocês", disse o presidente ucraniano, segundo tradução de seu discurso, antes de uma sessão plenária extraordinária.

Zelensky também participou do dia de abertura de uma cúpula de líderes da UE, a quem agradeceu o apoio recebido desde o início da guerra, há quase um ano, mas fez questão de pedir mais agilidade na entrega de armas.

"Agradeço pessoalmente por este apoio inabalável ao meu país (...). Não se pode pensar em uma Europa livre sem a Ucrânia", disse o presidente ucraniano aos líderes da UE no Conselho Europeu.

Em sua mensagem aos líderes da UE, no entanto, Zelensky reiterou pedidos por mais armas e para acrescentar caças e mísseis de longo alcance aos pacotes de ajuda militar.

"Quero agradecer a compreensão (...) do quanto precisamos de canhões de artilharia, munições, tanques modernos, mísseis de longo alcance e aeronaves de combate modernas", enumerou o presidente.

"Devemos ir mais rápido que nosso agressor", pediu.

O líder também agradeceu às "nações europeias por entenderem que nossos bravos soldados lutam contra o terror russo com o apoio de vocês".

Em coletiva de imprensa, Zelensky reiterou que a resistência ucraniana à ofensiva russa é também a defesa da Europa.

"Espero que vocês entendam que, quando ajudam a Ucrânia, estão ajudando a vocês mesmos", disse ele.

A agenda do líder ucraniano na cúpula da UE também inclui reuniões separadas com pequenos grupos de líderes, já que não houve tempo para reuniões bilaterais com os 27.

"Ouvi falar da disposição de nos fornecer o armamento e o apoio necessários, inclusive aeronaves. Farei uma série de acordos bilaterais, agora vamos levantar a questão dos caças", disse.

Os países da UE discutiram o pedido da Ucrânia por tanques pesados modernos por várias semanas, e o pedido de caças até agora foi recebido com a mais óbvia cautela nas capitais do bloco.

Os líderes das instituições europeias reforçam a pressão sobre os Estados-membros do bloco para que agilizem a entrega de armas, incluindo caças e projéteis de longo alcance.

A chefe do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, apoiou explicitamente a demanda ucraniana.

De acordo com Metsola, os países da UE "devem agora considerar fornecer os sistemas e caças de longo alcance necessários para proteger a liberdade que muitos consideram garantida".

"Nossa resposta deve ser proporcional à ameaça. E a ameaça é existencial", acrescentou Metsola.

Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou em conferência de imprensa conjunta que "não é hora de tremer, é hora de mostrar total apoio".

Por fim, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (braço Executivo da UE), assegurou que "é preciso fazer mais" em apoio à Ucrânia.

Os líderes dos países da UE, por outro lado, preferem ir com calma, cientes de que abastecer a Ucrânia com caças e mísseis de longo alcance pode representar uma escalada de proporções imprevisíveis no conflito.

Zelensky esteve no Reino Unido na quarta-feira para contatos de alto nível, e reiterou o pedido de aviões, e entregas mais rápidas já prometidas, como munições e tanques pesados.

Em Londres, ele se reuniu com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, visitou o Parlamento e conheceu o rei Charles III.

Juntamente com Sunak, Zelensky destacou "a importância de a Ucrânia receber as armas necessárias dos aliados para deter a ofensiva russa".

Na noite de quarta-feira, após a visita a Londres, Zelensky foi a Paris, onde teve um encontro com o presidente, Emmanuel Macron, e o chefe do governo alemão, Olaf Scholz.

Tanto Macron quanto Scholz são cuidadosos com a questão dos aviões por enquanto.

"É necessário ver o que é possível entregar no curto prazo", disse Macron em Bruxelas, acrescentando que a questão dos caças foi de fato discutida na reunião em Paris.

