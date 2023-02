PRINCIPAIS NOTÍCIAS

TURQUIA SÍRIA TERREMOTO: Mais de 17,500 mortos após terremoto na Turquia e Síria; esperanças pequenas de encontrar sobreviventes

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia também defende a Europa, afirma Zelensky em Bruxelas

=== TURQUIA SÍRIA TERREMOTO ===

BAB AL HAWA:

Esperança cada vez menor de encontrar sobreviventes de terremoto que matou mais de 17.500 na Turquia e Síria

A esperança de encontrar mais sobreviventes é cada vez menor nas zonas afetadas pelo terremoto de segunda-feira na Turquia e na Síria, um dos mais potentes em décadas na região, que provocou mais de 17.500 mortes.

ANTAKYA:

Estacionamento de hospital turco vira necrotério improvisado

"Encontramos minha tia, mas não o meu tio", diz Rania Zaboubi, com a voz embargada, enquanto olha cada um dos corpos cobertos por sacos pretos no estacionamento do principal hospital de Antakya, no sul da Turquia, que virou um necrotério improvisado após o forte terremoto de segunda-feira.

GAZIANTEP:

Frio ameaça sobreviventes do terremoto turco em Gaziantep

Na cidade turca de Gaziantep, atingida pelo terremoto, as temperaturas caíram para -5 ºC na manhã desta quinta-feira (9). Apesar do frio, milhares de famílias, que perderam suas casas, não podem retornar a elas ou, temendo novas réplicas, vivem em veículos ou barracas improvisadas.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

BRUXELAS:

Ucrânia também defende a Europa, afirma Zelensky e aliados em Bruxelas

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (9) em Bruxelas que, ao resistir à ofensiva russa, o país também está defendendo a Europa, em um discurso no Parlamento Europeu que foi recebido com muitos aplausos.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Lula pedirá apoio de Biden para afastar o 'fantasma da extrema-direita', afirma analista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quinta-feira (9) em Washington com um objetivo: garantir que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometa a ajudá-lo a afastar o fantasma da extrema-direita, afirma à AFP a analista Monica de Bolle.

ALTO ALEGRE:

'Operação Êxodo': garimpeiros fogem da Terra Indígena Yanomami

Com os chinelos arrebentados, emendados com um pedaço de corda puída, o garimpeiro ilegal João Batista caminhou durante dias para escapar da Floresta Amazônica, fugindo do cerco iminente das forças de segurança.

HAVANA:

Empresas cubanas enfrentam dificuldades com emigração de funcionários

Em mais de um ano de emigração recorde em Cuba, o restaurante Nel Paradiso, em Havana, perdeu 50 funcionários e conseguir completar sua folha de pagamento parece uma meta inatingível.

-- EUROPA

ROMA:

Eleições regionais na Itália, primeiro teste para a primeira-ministra Meloni

As eleições de domingo e segunda-feira nas importantes regiões de Lombardia e Lácio, as mais populosas da Itália, são o primeiro teste para o governo de extrema direita de Giorgia Meloni, no poder há mais de três meses.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte exibe número recorde de mísseis durante desfile militar

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou uma grande parada militar que exibiu um número recorde de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), por ocasião do 75º aniversário da fundação das Forças Armadas do país.

-- OCEANIA

SYDNEY:

Austrália removerá câmeras de segurança chinesas de prédios públicos

A Austrália eliminará as câmeras de segurança de fabricação chinesa de seus prédios governamentais, anunciou o ministro da Defesa, Richard Marles, nesta quinta-feira (9), uma decisão criticada por Pequim.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Colônias sem autorização dividem o governo de Israel

A questão de legalizar ou evacuar as colônias construídas sem autorização do governo israelense na Cisjordânia ocupada é uma discussão que divide o Executivo e destaca as tensões dentro da coalizão do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

-- ÁFRICA

YOLA:

A busca sem fim dos desaparecidos na Nigéria

Quando alcançou o topo da montanha depois de fugir do ataque do Exército a sua aldeia, Hafsatu Usman se deu conta de que havia perdido três de seus filhos. Gritou seu nome por toda parte ao longo da noite, mas não os encontrou. Desde então, continua em sua busca.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Mario Vargas Llosa entra na Academia Francesa

O Prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa entra na Academia Francesa nesta quinta-feira (9), tornando-se o primeiro escritor de língua estrangeira a fazer parte dessa emblemática instituição fundada em 1635.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

