Palestino é morto após suposto ataque a soldado israelense

Um palestino, acusado pelo exército israelense de tentar esfaquear um militar, foi morto nesta quinta-feira (9) por soldados israelenses na Cisjordânia ocupada, segundo o Ministério da Saúde palestino.

"Charif Hassan Rabaa, de 22 anos, morreu (...) após ter sido atingido por balas na ocupação próxima à entrada do acampamento de refugiados de Al-Fawwar", perto de Hebron, no sul da Cisjordânia, informou a entidade.

O exército israelense afirmou, anteriormente, que suas tropas "dispararam munição real e neutralizaram um suspeito" que "tentou esfaquear" um soldado nesta localidade.

As forças de segurança também divulgaram a foto de uma faca de cozinha que apresentaram como a arma do "atacante".

Desde o início do ano, 43 palestinos (incluindo combatentes e civis), seis civis israelenses e uma ucraniana morreram no conflito israelense-palestino, segundo balanço realizado pela AFP com base em dados fornecidos por fontes oficiais.

