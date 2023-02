O que se sabe sobre a filha do líder norte-coreano Kim Jong-un

O que mais chamou a atenção em um recente desfile militar na Coreia do Norte não foram os mísseis nucleares, os soldados, nem as medalhas dos generais, mas uma menina de 10 anos.

Ao lado do líder do país, Kim Jong-un, estava aquela que seria sua Ju Ae, sua segunda filha.

Confira abaixo o que já se sabe sobre ela:

Durante anos, a imprensa estatal da Coreia do Norte nunca mencionou os filhos de Kim, embora a agência de espionagem sul-coreana já tenha informado que ele tem três com sua esposa, de 13, 10 e 6 anos.

A única confirmação prévia de sua existência veio da ex-estrela da NBA Dennis Rodman, que disse ter conhecido uma filha pequena de Kim chamada Ju Ae, durante sua visita à Coreia do Norte em 2013.

Há três meses, porém, durante o lançamento de seu míssil balístico intercontinental mais poderoso até o momento, Kim apareceu com sua "amada" filha.

Embora a Coreia do Norte nunca a tenha identificado oficialmente pelo nome, a agência de Seul e diferentes analistas acreditam se tratar de Ju Ae, a filha do meio de Kim.

É o que parece, dizem especialistas.

Descrita pela mídia estatal como a filha "amada" e "respeitada" de Kim, ela apareceu caminhando de mãos dadas com o pai, e a mãe, logo atrás.

Segundo Cheong Seong-chang, pesquisador do Instituto Sejong da Coreia do Sul, isso indica que a Coreia do Norte começou a construir um "culto à personalidade" em torno de Ju.

"Isso quer dizer que foi designada como sucessora de fato, embora ainda não tenha o 'status' oficial de 'sucessora'", explicou.

Nas imagens divulgadas pela imprensa oficial, Ju Ae aparece no meio, junto com seu pai e cercada pelos altos comandos do país.

Até agora, existia um "teto de vidro" na Coreia do Norte, afirma a diretora do Departamento de Administração da Escola de Negócios da Universidade de Tecnologia de Sydney, Bronwen Dalton.

As coisas estão mudando, porém, e a Coreia do Norte está tentando "manter sua legitimidade, com a criação de uma nova versão da feminilidade", que reflete as mudanças sociais no país nas últimas décadas.

Embora predominantemente masculina, a liderança atual da Coreia do Norte tem algumas mulheres em cargos importantes, como a ministra das Relações Exteriores, Choe Son-hui, e a irmã mais nova de Kim, Kim Yo-jong, porta-voz do regime.

Não necessariamente, dizem especialistas ouvidos pela AFP.

"Talvez mais do que em qualquer outro país, depender das relações familiares e estar perto do poder é precário", afirmou Dalton, referindo-se a casos de parentes que foram forçados ao exílio, ou assassinados.

"As mulheres não estão imunes", acrescentou a diretora.

Na opinião de Ahn Chan-il, um desertor que se tornou pesquisador e dirige o Instituto Mundial de Estudos Norte-Coreanos, uma líder feminina continua a ser "impossível" na Coreia do Norte por enquanto.

"Ninguém seria favorável à ideia de Kim Jong-un desaparecer e Ju Ae ter que suceder-lhe", afirmou, mas, acrescentou, sua apresentação gradual ao público nos próximos anos, junto com a "educação ideológica", podem ajudar.

