No momento não há tendência em direção à 'desglobalização', diz dirigente do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Pablo Hernández de Cós afirmou, nesta quinta-feira, 9, que não enxerga um movimento de "desglobalização", mas de uma mudança na natureza da integração mundial.

Em discurso durante evento na London School of Economics (LSE), de Cós identificou, no contexto atual, "regionalização das cadeias comerciais e de abastecimento, diversificação do abastecimento e uma certa desaceleração na fragmentação da cadeia de valor global".

De Cos, que preside o Banco da Espanha, não fez comentários sobre perspectivas de curto e médio prazo para a política monetária da zona do euro, nem sobre o cenário econômico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags