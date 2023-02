Mortes por deslizamentos de terra e chuvas no sul do Peru sobem para 16

As mortes causadas por deslizamentos de terra na região de Arequipa, no sul do Peru, aumentaram para 16, com 27 feridos e outros 20 desaparecidos, informou em relatório o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) nesta quinta-feira (9).

São 4.320 afetados, além de mortos, feridos e desaparecidos, todos no distrito de Mariano Valcárcel, província de Camaná, a oeste de Arequipa e 840 quilômetros ao sul da capital Lima.

Os deslizamentos ocorreram na tarde de domingo, após fortes chuvas "que causaram a ativação do barranco de San Martín, causando danos à vida e à saúde das pessoas", além de causar destruição de residências, estradas e do centro médico local, nas cidades de Miski, San Martín, Secocha e Uraski, explicou o Indeci.

Entre as vítimas mortais, foram identificados seis adultos (três homens e três mulheres) com idades compreendidas entre os 20 e os 70 anos e uma criança de quatro anos.

Até agora, as identidades dos nove mortos restantes são desconhecidas.

