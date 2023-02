Lloris ficará afastado de cinco a sete semanas, diz auxiliar técnico do Tottenham

O auxiliar técnico do Tottenham, Christian Stellini, disse nesta quinta-feira que o goleiro francês Hugo Lloris, lesionado no joelho, não voltará a jogar por um período de no mínimo cinco semanas.

"Estamos tristes pelo Hugo (Lloris), que está lesionado (...). Ele precisa de uma boa recuperação, certamente de cinco a sete semanas antes de voltar conosco", explicou Stellini, que substitui temporariamente o técnico italiano Antonio Conte que na semana passada passou por uma operação de vesícula.

Lloris se machucou no final da vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City no domingo, depois de uma disputa aérea com o meio-campista Rodri.

A imprensa inglesa indicou na quarta-feira que os exames revelaram que os ligamentos do goleiro francês haviam sido afetados.

Atualmente em quinto lugar na classificação da Premier League, os londrinos lutam por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Eles também enfrentarão o Milan nas oitavas de final da Liga dos Campeões sem poder contar com o capitão, que está no clube há dez anos.

Fraser Foster é cotado para substituir Lloris nos próximos compromissos dos 'Spurs'.

