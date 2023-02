Japão analisa objetos voadores detectados nos últimos anos após caso do balão chinês

O governo japonês está cooperando com os Estados Unidos para reavaliar a natureza dos objetos voadores não identificados observados no Japão nos últimos anos, depois que Washington derrubou um suposto balão espião chinês, anunciou um porta-voz do governo japonês.

"Estamos conversando com os Estados Unidos, mas não comentaremos as negociações diplomáticas", disse o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, à imprensa nesta quinta-feira (9).

"Dito isso, analisamos objetos observados no Japão em junho de 2020 e setembro de 2021, incluindo suas eventuais ligações com o evento ocorrido nos Estados Unidos", acrescentou.

Um misterioso objeto voador semelhante a um balão foi detectado no norte do Japão em 2020. Os moradores postaram fotos nas redes sociais.

A agência meteorológica do Japão disse na época que o aparelho parecia um aeróstato de análise meteorológica, mas que não lhe pertencia.

O governo descartou a hipótese de o aparelho pertencer a um Estado estrangeiro, mas o caso do balão chinês derrubado no céu americano reacendeu as dúvidas sobre sua natureza.

Matsuno indicou que "o governo detectou balões semelhantes de origem desconhecida", um deles em janeiro de 2022, sobrevoando o mar a oeste de Kyushu, no sudoeste do país.

"Continuamos implementando os esforços necessários para recolher e analisar [a informação] em cooperação com o nosso aliado", acrescentou.

Nesta semana, o Ministério da Defesa do Japão informou que está realizando uma "vigilância do espaço aéreo japonês 24 horas por dia, 365 dias por ano".

No entanto, não confirmou se balões semelhantes ao derrubado pelos Estados Unidos foram observados sobrevoando o Japão.

"Quando confirmamos um caso de invasão do espaço aéreo, o anunciamos de forma adequada. Nunca confirmamos ou anunciamos uma violação do espaço aéreo por balões", disse o ministério à AFP.

