Irmão de Messi pede desculpas e diz que críticas que fez ao Barça "eram uma brincadeira"

Matías Messi, um dos irmãos do craque argentino Lionel Messi, pediu desculpas nesta quinta-feira pelas críticas que fez ao Barça e a seus torcedores na quarta-feira, em que afirmou que o jogador do PSG não voltará ao clube catalão.

"Quero me justificar pelo que disse nas redes sociais, só estava com meu filho e amigos fazendo uma brincadeira", escreveu Matías Messi em sua conta no Instagram.

"Como vou pensar isso de um clube tão grande como o Barcelona e sua história, que deu muito à minha família e ao Leo", acrescentou.

O irmão de Lionel Messi havia declarado em uma transmissão ao vivo na conta da rede Twitch Labajada10 que "não vamos voltar" para o Barcelona.

No entanto, o próprio irmão do astro disse que, para um eventual retorno, seria necessário "fazer uma boa limpeza. Entre outras medidas, mandaríamos embora (o presidente) Joan Laporta, que se mostrou ingrato, com tudo o que Messi deu ao Barcelona", disse Matías.

Em novembro passado, Laporta reconheceu sobre a saída de Messi do Barcelona: ""Não resolvi bem institucionalmente, mas institucionalmente também não era fácil... Ele sabe que o Barcelona é sua casa e nós o amamos muito".

Em sua enxurrada de críticas, o irmão de Messi incluiu os próprios catalães: "As pessoas não o apoiaram, as pessoas deveriam ter saído para se manifestar. Deixar Laporta ir embra e Messi ficar. Os catalães são traidores".

No Instagram, Matías Messi afirmou que "para nós, a Catalunha é a nossa segunda casa e isso é do conhecimento público. Sinto muito e peço desculpas a todos, especialmente aos torcedores do Barcelona".

