Grupo chinês Hesai arrecada US$ 190 milhões em IPO nos EUA

O grupo chinês Hesai, que desenvolve sensores a laser, capitalizou, nesta quinta-feira (9), US$ 190 milhões em seu IPO na Nasdaq, a maior estreia de uma empresa chinesa em Wall Street desde 2021.

Com sede em Xangai, a Hesai Technology se apresenta como líder mundial em sistemas conhecidos pelo acrônimo LiDAR, tecnologia usada principalmente por fabricantes de veículos para desenvolver seus sistemas de direção autônoma.

Para chegar a Wall Street, onde a start-up terá a sigla HSAI no índice Nasdaq, a Hesai vendeu 10 milhões de ações ao preço unitário de US$ 19. O valor de mercado da empresa é de cerca de US$ 2,4 bilhões.

Esta foi a maior capitalização de um grupo chinês estreante em Wall Street desde a Didi Global, em junho de 2021.

No começo de janeiro, 252 empresas chinesas estavam listadas nas bolsas americanas, segundo a agência governamental Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China (USCC). O valor acumulado dessas empresas foi de pouco mais de US$ 1 trilhão.

