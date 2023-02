Fifa muda para Tânger local do jogo Flamengo-Al Ahly valendo 3º lugar do Mundial de Clubes

A disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes entre Flamengo e Al Ahly, originalmente agendada para sábado no estádio Principe Moulay Abdellah, em Rabat, pouco antes da final, acabou sofrendo uma mudança e será disputada no mesmo dia na cidade de Tânger, anunciou a Fifa nesta quinta-feira.

"O país anfitrião decidiu mudar a partida de Rabat, capital do Marrocos, para preservar o campo do Estádio Príncipe Moulay Abdellah para a final entre Real Madrid e Al Hilal", explicou a Fifa em um comunicado.

Flamengo-Al Ahly será disputado no sábado, às 12h30 (horário de Brasília), no estádio Ibn Battouta, em Tânger, com capacidade para 65 mil espectadores, onde já foi disputada a semifinal em que o Al Hilal venceu o Flamengo por 3 a 2.

A final do torneio entre os campeões europeus e asiáticos será disputada em Rabat às 16h00 (horário de Brasília).

"Os torcedores que compraram ingressos para a rodada dupla serão informados em breve", acrescentou a Fifa.

"Serão organizadas viagens especiais pela ONFC, a operadora ferroviária nacional de Marrocos, para permitir que aqueles que queiram assistir ao jogo do terceiro lugar em Tânger possam fazê-lo", continuou.

"Quem já possui ingressos poderá trocá-los por novos para a disputa do terceiro lugar, ou ainda terá a opção de solicitar o reembolso dos ingressos existentes", concluiu.

