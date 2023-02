EUA 'preocupado' com 'ataques' do ex-presidente panamenho Martinelli à mídia

Os Estados Unidos manifestaram, nesta sexta-feira (9), sua "preocupação" pelos "ataques" à imprensa no Panamá, após o ex-presidente Ricardo Martinelli solicitar à Justiça o embargo dos bens de um veículo digital.

"Vemos com preocupação os ataques contra os meios de comunicação no Panamá, parte de uma alarmante tendência. Quando a lei é usada para intimidar a mídia, o cidadão é privado de seu direito a estar informado", escreveu no Twitter a embaixada dos Estados Unidos no Panamá.

O texto, no qual nenhum nome é mencionado, chega um dia depois de Martinelli (2009-2014), que está proibido de entrar nos EUA por "atos de corrupção significativos", tentar sequestrar bens do portal "Foco" e de pessoas ligadas a essa publicação.

"O processo é por calúnia, danos e prejuízos infligidos ao ex-presidente Martinelli. Acabou a bagunça, ele não vai mais permitir que se brinque com seu nome e o de sua família", declarou o porta-voz do ex-presidente, Luis Eduardo Camacho.

Embora não haja sentença judicial, a lei panamenha permite o acautelamento de bens antes da apresentação de um processo.

No entanto, por diversas razões legais, os advogados de Martinelli não conseguiram os sequestros, ainda que tenham obtido a apreensão de pertences da antiga casa do diretor do veículo de comunicação e da residência de seus filhos.

"Esta é simplesmente mais uma forma de intimidar, Martinelli quer que as denúncias de corrupção feitas contra ele não sejam informadas", disse à AFP Mauricio Valenzuela, diretor do "Foco".

Martinelli e dois de seus filhos são acusados no Panamá de suposta cobrança de propina da construtora brasileira Odebrecht, entre outros escândalos de corrupção.

Pelo caso Odebrecht, os filhos cumpriram prisão nos Estados Unidos. Os acusados se declararam culpados e seus advogados acusaram o ex-presidente de ter induzido seus filhos a cometer os crimes.

