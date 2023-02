EUA denuncia equipamento de espionagem em balão chinês

Imagens dos aviões-espiões U2 mostraram que o balão chinês que sobrevoou os Estados Unidos na semana passada estava, "inequivocamente", equipado com dispositivos para coletar dados de Inteligência, e não meteorológicos - afirmou um funcionário de alto escalão do governo americano nesta quinta-feira (9).

De acordo com o Departamento de Estado, imagens detalhadas tiradas por U2s americanos em alta altitude mostraram que o equipamento do balão "era claramente para vigilância de Inteligência e era inconsistente com o equipamento a bordo dos balões meteorológicos".

"Tinha várias antenas para incluir uma matriz provavelmente capaz de coletar e geolocalizar comunicações", descreveu a diplomacia americana, em uma nota oficial.

"Estava equipado com painéis solares grandes o suficiente para produzir a energia necessária para operar múltiplos sensores ativos de coleta de dados de Inteligência", disse a mesma fonte, pedindo para não ser identificada.

Um caça americano derrubou o balão sobre o Atlântico no último sábado (4).

O dispositivo chegou a atravessar grande parte do país, sobrevoando áreas onde os Estados Unidos armazenam mísseis nucleares em silos subterrâneos e bases de bombardeiros estratégicos.

Esse incidente levou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, a cancelar uma viagem iminente a Pequim, planejada há muito tempo, com o objetivo de melhorar as relações entre as duas superpotências rivais.

O funcionário disse que os Estados Unidos acreditam que o balão estava sob controle do Exército Popular da China e que faz parte de uma frota de balões enviados por Pequim para mais de 40 países nos cinco continentes para coletar informação de Inteligência.

"Acreditamos que o fabricante de balões tem uma relação direta com o Exército da China", afirmou.

Ainda segundo ele, os Estados Unidos avaliam se tomarão medidas contra as entidades chinesas ligadas à operação do balão, o que sugere que poderiam impor-lhes sanções.

Mais cedo nesta quinta-feira, o governo chinês confirmou que rejeitou uma proposta, feita no sábado passado pelo secretário americano da Defesa, Lloyd Austin, de manter conversas por telefone com seus homólogos chineses sobre a questão do balão.

"Essa abordagem irresponsável e gravemente equivocada dos Estados Unidos não criou uma atmosfera adequada para o diálogo e as trocas entre os dois comandos militares", declarou o Ministério da Defesa da China, em um comunicado.

Ao ser questionada hoje sobre o balão, a porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Mao Ning, reiterou que se tratava de um dispositivo civil.

"Os Estados Unidos dizem que esse balão fazia parte de uma suposta frota [...]. O mais provável é que essas declarações façam parte de uma guerra de opinião contra a China", enfatizou.

"A comunidade internacional sabe muito bem quem é o campeão mundial em espionagem e vigilância", disse a porta-voz, referindo-se aos Estados Unidos.

