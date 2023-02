Estrangeiros demitidos de empresas de tecnologia nos EUA lutam para não perder visto

Trabalhadores estrangeiros demitidos de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, cujos vistos dependem de seu emprego, lutam para encontrar trabalho para evitar serem forçados a deixar o país.

Mais de 150 mil empregos nos EUA desapareceram nos últimos meses, causando um golpe econômico no Vale do Silício não visto desde a bolha tecnológica que estourou no início dos anos 2000.

À medida que a enorme onda de demissões se espalha entre as empresas de tecnologia americanas, muitos dos que perderam seus empregos permanecem no país com vistos H1-B ou outros que dependem de seus empregos, de acordo com as congressistas da Califórnia Anna Eshoo e Zoe Lofgren.

Ambos escreveram uma carta instando as autoridades de imigração dos EUA a pelo menos dobrar o período de 60 dias que permite que trabalhadores estrangeiros, portadores de vistos de trabalho, consigam novos empregos.

Sem um novo emprego em uma empresa que se responsabilize pelo visto, os demitidos terão que deixar o país.

"Eles estão completamente em pânico", relatou Tahmina Watson, advogada de imigração em Seattle (noroeste). "Eles estão em uma encruzilhada absoluta porque não sabem o que vão fazer."

De acordo com Eshoo e Lofgren, os trabalhadores estrangeiros representam quase um quarto da força de trabalho no setor de ciência e tecnologia nos EUA.

Funcionários de tecnologia muitas vezes se estabeleceram e começaram uma família nos EUA, explicaram seus apoiadores à AFP.

"Eles passaram de famílias com duas rendas para famílias sem renda, com hipotecas, casamentos, pagamentos de carro e filhos", lembra Watson. "Sessenta dias não é tempo suficiente para resolver as coisas; não é tempo suficiente para encontrar outro emprego e depois solicitar outro visto H1-B."

A Fundação para Estudos da Índia e Diáspora Indiana publicou uma petição no portal Change.org pedindo ao presidente americano, Joe Biden, que estendesse o período de carência do visto por um ano por motivos humanitários. A petição reuniu mais de 2.300 assinaturas desde quarta-feira.

"Meu pedido é para aumentar a carência e permitir que os trabalhadores resolvam suas situações", disse o diretor da fundação, Khanderao Kand.

A economia americana será duramente atingida se houver um êxodo de talentos tecnológicos imigrantes, argumentam os defensores da petição.

Mais da metade das empresas de tecnologia multibilionárias foram fundadas por imigrantes, escreveram Eshoo e Lofgren em sua carta aos líderes dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA.

"Para garantir que as empresas de sucesso do futuro tenham sede nos Estados Unidos, devemos evitar que essa fuga de cérebros aconteça", pedem na carta.

O Vale do Silício é o lar de diversos imigrantes da China, Europa e Índia, muitos dos quais não são apenas funcionários, mas criadores de empregos, com startups ou capital de investimento, disse Kand à AFP.

Talentos forçados a deixar os EUA, que no processo partem com suas famílias e sonhos, vão se estabelecer em outro lugar e provavelmente não voltarão, alertou.

Dar ao talento imigrante uma chance de ficar pode alimentar um boom de startups, já que alguns dos demitidos podem abrir suas próprias empresas, diz Watson.

"Se perdermos esse talento, acho que isso nos afetará no futuro, porque essas pessoas perceberão que não interessam aos Estados Unidos", acrescentou o advogado.

Entre as táticas usadas pelos recém-desempregados está a mudança para vistos de turista, que lhes dão seis meses para encontrar trabalho ou resolver a burocracia, de acordo com Watson.

"Se eles não conseguem encontrar outro emprego, isso lhes dá tempo para vender o carro, rescindir o contrato, fazer o que for necessário - ou tentar chegar ao Canadá."

"Enquanto fechamos as portas para os imigrantes, o Canadá está fazendo o oposto ao acolhê-los."

Embora as demissões nas gigantes da tecnologia como Alphabet, Amazon e Microsoft fazem manchetes, empresas menores também estão demitindo pessoas, afirmou Reza Malekzadeh, presidente da French Tech San Francisco.

"Acho que culturalmente os europeus não estão acostumados com isso, especialmente os franceses. Eles não estão acostumados a serem demitidos facilmente", disse Malekzadeh.

"Tentamos ajudar uns aos outros. Ainda não vi uma grande onda (de imigrantes) voltando para a França; acho que eles ainda têm esperança."

