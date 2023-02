Equador empata no fim contra Venezuela no Sul-Americano Sub-20 e classifica Colômbia ao Mundial

Com um gol nos acréscimos, o Equador empatou em 1 a 1 com a Venezuela nesta quinta-feira, pelo Sul-Americano Sub-20, resultado que deixa as duas seleções vivas no hexagonal final do torneio e classifica a anfitriã Colômbia para o Mundial da categoria.

Uma bomba de pé direito do atacante Cristopher Zambrano aos 90+1 ressuscitou 'La Tricolor', que estava ficando sem chances de avançar ao torneio mundial com uma derrota parcial no Estadio Metropolitano de Techo, em Bogotá.

Brayan Alcocer havia inaugurado o placar para a Venezuela com uma cabeçada aos três minutos de jogo, mas a passividade da defesa nos minutos finais evitou que a seleção 'Vinotinto' ganhasse os três pontos.

O resultado foi comemorado pela seleção anfitriã, que se juntou a Uruguai e Brasil como classificados para o Mundial de 2023, na Indonésia.

A Venezuela, que chegou a dois pontos, o Equador, com apenas um, e o Paraguai, que tem os mesmos pontos da 'Tricolor', mas uma partida a menos que será disputada contra o Uruguai, buscam agora a única vaga disponível para a competição.

As seleções também concorrem a três vagas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que serão realizados em outubro e novembro.

