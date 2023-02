El Nacional de Quito atropela Nacional Potosí (6-1) na ida e fica perto da próxima fase da Libertadores

A tão aguardada estreia na Copa Libertadores se transformou no pior pesadelo para o Nacional de Potosí, que foi goleado por 6 a 1 em La Paz pelo El Nacional de Quito no jogo de ida da primeira fase do torneio continental de clubes.

O Nacional de Potosí, que fazia sua estreia histórica na Libertadores, foi atropelado do estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo time equatoriano, com gols de Jorge Ordóñez (aos 5 e 38 minutos), Jhonnier Chalá (13), Ronie Carrillo (16), Maicon Solís (45+4) e Gustavo Asprilla (89).

O Nacional de Quito obteve uma das maiores vitórias fora de casa da história da Libertadores, superada apenas pelo 7 a 1 que a Universidad do Chile aplicou ao também chileno Rangers na fase de grupos de 1970 e o 6 a 0 que o River Plate de Marcelo Gallardo impôs à Binacional Peruana na fase de grupos de 2020.

Martín Prost (45+1) descontou para o time boliviano.

O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, e ao não ser que ocorra um milagre, o El Nacional avançará para a segunda fase, onde o colombiano Independiente Medellín o espera.

Na terça-feira, no início da 64ª edição do torneio, o Sport Huancayo peruano venceu o Nacional do Paraguai por 2 a 1 em casa e com gol nos acréscimos.

O gol da vitória do Huancayo foi marcado por Ronal Huaccha aos 90+5 minutos e agora o time viaja com uma vantagem mínima para a partida de volta, que será disputada na terça-feira em Assunção.

A seleção peruana havia inaugurado o placar aos 52 minutos por meio do chileno Carlos Escobar, mas o Guaraní Nacional empatou aos 69 minutos com gol de Feliciano Brizuela.

O vencedor deste confronto jogará na segunda fase contra o Sporting Cristal.

Nesta quinta-feira, na partida que encerra a primeira rodada de ida da primeira fase, o uruguaio Boston River também fará sua estreia histórica na Libertadores, ao receber o venezuelano Zamora, em Montevidéu.

-- Partidas de ida da primeira fase da Copa Libertadores-2023:

Terça-feira:

Em Huancayo: Sport Huancayo (PER) - Nacional (PAR) 2-1

Quarta-feira:

Em La Paz: Nacional de Potosí (BOL) - El Nacional (EQU) 1-6

Quinta-feira:

Em Montevidéu: Boston River (URU) - Zamora (VEN)

