Convite da França a Zelensky é 'inadequado', diz premiê da Itália

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, chamou de "inadequada", nesta quinta-feira (9), a decisão do presidente francês, Emmanuel Macron, de convidar seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, a Paris, porque vai contra a "unidade" europeia.

"O convite para Zelensky me pareceu, mais do que tudo, inadequado, porque acredito que nossa força neste caso é a unidade, nos apresentarmos compactos", disse Meloni à imprensa, ao chegar a Bruxelas para participar de uma cúpula de líderes da União Europeia (UE), na qual Zelensky também estará.

"Entendo as questões de política interna, o fato de privilegiar as próprias opiniões públicas internas, mas há momentos em que privilegiar essas opiniões pode prejudicar a causa e me parece que foi o caso", declarou a líder de extrema direita, referindo-se à reunião em Paris, ontem, com o presidente Macron e com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Segundo a imprensa italiana, Meloni ficou muito incomodada por não ter sido convidada para esse encontro.

O presidente francês e a primeira-ministra italiana têm relações bastante tensas, principalmente em relação à imigração em situação ilegal.

Questionado sobre o assunto, Macron não quis comentar as declarações de Meloni, mas afirmou que "o importante é ser eficaz coletivamente".

