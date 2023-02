Colômbia avalia concentrar grupos armados em áreas com vistas à paz

O governo colombiano afirmou nesta quinta-feira (9) que avalia a possibilidade de concentrar as organizações armadas em zonas especiais, enquanto avançam as negociações de paz, com as quais aspira extinguir meio século de conflito interno.

"A concentração é o mecanismo mais eficaz para impedir que continuem as atividades criminosas. Se a vontade é deter efetivamente essas atividades, as organizações devem aceitar a concentração", disse o ministro da Defesa, Iván Velásquez, em entrevista à Blu Radio.

O presidente Gustavo Petro, primeiro esquerdista a governar a Colômbia, promove uma política de "paz total" com a qual busca desarmar rebeldes, narcotraficantes e membros de gangues.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No poder desde agosto, o presidente ainda não detalhou as regras que definirão cada um dos processos de desmobilização.

"O mais provável é que (a concentração) seja em diferentes áreas de acordo com os espaços que essas organizações ocuparam historicamente", disse Velásquez, mas ainda "é uma questão de discussão" sem nada definido.

O narcotráfico e a violência continuaram após o acordo de paz assinado com a guerrilha das Farc em 2016.

Petro retomou em novembro os diálogos que seu antecessor havia interrompido com o Exército de Libertação Nacional (ELN), a última guerrilha reconhecida no país. Em 13 de fevereiro, as partes iniciarão um segundo ciclo de conversas no México, após as negociações em Caracas.

O governo também iniciou uma aproximação com o Estado-Maior Central, facção dissidente das Farc que abandonou o acordo de paz.

Com este grupo, o governo assinou um "protocolo" que prevê a entrega de coordenadas para evitar "confrontos" com o Exército.

"O Estado-Maior Central deve fornecer as localizações, as coordenadas gerais, dos lugares que tradicionalmente ocupam (...) e esses espaços não podem coincidir com trânsito de drogas, laboratórios", porque a força pública continuará combatendo o tráfico de drogas, especificou o ministro Velásquez em uma coletiva de imprensa.

O governo de Andrés Pastrana (1998-2002) desmilitarizou 42 mil km² na região de Caguan (sul) durante uma negociação fracassada com as Farc, da qual os rebeldes aproveitaram para se fortalecer.

A política de "paz total" tem sido alvo de críticas da oposição, que a considera uma "apologia ao crime e à impunidade".

A Colômbia vive um conflito armado que em seis décadas deixou nove milhões de vítimas, a maioria deslocadas. A cocaína, o combustível da violência, atinge recordes históricos no maior país produtor desta droga do mundo.

lv/cjc/am

Tags