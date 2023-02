Brasil registra 0,53% de inflação no primeiro mês do governo Lula

A inflação no Brasil subiu 0,53% em janeiro, primeiro mês do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira(9).

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula, assim, alta de 5,77% nos 12 meses completados em janeiro, pouco abaixo dos 5,79% registrados no mesmo período imediatamente anterior, indicou o IBGE.

A inflação no primeiro mês do ano foi impulsionada pela categoria de alimentos e bebidas (0,59%) e pelo setor de transportes (0,55%), devido ao aumento de combustíveis como gasolina e etanol.

Em dezembro, o aumento de preços foi de 0,62%, enquanto em janeiro de 2022 o aumento havia sido de 0,54%.

O Brasil fechou 2022 com inflação de 5,79%, acima da meta do Banco Central, embora com desaceleração em relação a 2021, quando atingiu 10,06%.

A inflação e a situação econômica frágil eram as principais preocupações dos brasileiros nas eleições presidenciais nas quais Lula derrotou o ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro (2019-2021), em outubro.

A volta ao poder do líder de esquerda de 77 anos, com uma perspectiva de maiores gastos sociais, tem causado desconfiança no mercado, que teme o descontrole das contas públicas e uma nova disparada da inflação.

Nas últimas semanas, Lula multiplicou as críticas à autoridade monetária brasileira por manter a taxa básica de juros em 13,75%, uma das mais altas do mundo.

O presidente classificou este aumento como "uma vergonha", pois, segundo ele, prejudica o crescimento do país.

Em sua última ata, o Banco Central manifestou preocupação com uma deterioração das expectativas de inflação em prazos mais longos.

A meta do Banco Central para 2023 é atingir uma inflação de 3,25%, com margem de +/- 1,5%.

O mercado elevou nesta semana sua expectativa de inflação para 2023, que deve fechar o ano em 5,78%, segundo o boletim Focus do Banco Central.

