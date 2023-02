Avião presidencial da turquia é usado para transportar bebês encontrados sozinhos depois do terremoto

As crianças, todas com menos de 1 ano de idade, foram levadas da cidade de Karamamaras para a capital, Ancara

A ministra da Família e Serviços Sociais da Turquia, Derya Yank, divulgou fotos de 16 crianças dentro de um avião presidencial do país. As crianças, todas com menos de 1 ano de idade, foram levadas da cidade de Karamamaras para a capital, Ancara.

"Pegamos 16 bebês lindos, de 0 a 1 ano, desacompanhados, e os transportamos de Karamamaras para Ancara”, publicou a ministra em sua conta no Twitter. “A saúde geral de nossas crianças é muito boa. Após os primeiros cuidados, serão atendidos em nossas instituições”, complementa.

De acordo com o jornal turco Daily Sabah, os bebês foram levados para Etlik City Hospital, veja as fotos:

Segundo a AFP, as temperaturas abaixo de zero dificultam os trabalhos de resgate. O vice-presidente turco Fuat Otkay informou que, até o momento, o país registrou 14.351 mortes, enquanto a Síria calcula 3.162 óbitos, o que eleva o total de mortes a 17.513.



