Zelensky pedirá a líderes da UE rapidez na entrega de armas

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, espera pressionar os líderes da União Europeia (UE) reunidos em uma cúpula em Bruxelas, nesta quinta-feira (9), para que acelerem as entregas de armas - antecipou uma autoridade ucraniana nesta quarta (8).

As instituições europeias esperam que o presidente ucraniano participe pessoalmente da cúpula da UE na capital belga.

"Meu presidente viaja para obter resultados", disse uma autoridade ucraniana aos jornalistas, pedindo para não ser identificada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Em primeiro lugar, o resultado principal são as armas", acrescentou.

Essa mesma fonte afirmou que Zelensky pedirá ao Conselho Europeu para "acelerar as entregas de armas para a Ucrânia".

Segundo essa autoridade, o país precisa, "urgentemente", de munição, artilharia, tanques e caças para tentar evitar um novo assalto russo e renovar sua própria contraofensiva.

O funcionário comentou ainda que a demanda pelos aviões não é "pouco realista" e que Kiev espera que o processo avance mais rápido do que em relação à entrega dos tanques.

Nesta quarta, Zelenksy fez uma visita inesperada ao Reino Unido, país que prometeu começar a treinar pilotos de caça ucranianos em aeronaves do padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). E, mais uma vez, Zelensky lançou ao Reino Unido e "ao mundo" um apelo para que cedam aviões de combate à Ucrânia.

del/ahg/mb/tt

Tags