Zaniolo deixa Roma e assina com Galatasaray

O italiano Nicolo Zaniolo está de saída da Roma para jogar no turco Galatasaray, anunciou o clube da Serie A nesta quarta-feira.

"A AS Roma está em condições de confirmar que foi alcançado um acordo com o clube turco para a transferência definitiva" de Zaniolo, informou o time da capital italiana em um comunicado.

Zaniolo, de 23 anos, joga pelo clube romano desde 2018, para onde se transferiu vindo da Inter de Milão. Em 94 jogos com a camisa dos 'giallorossi', marcou 13 gols.

Há algumas semanas, o técnico da Roma, José Mourinho, já havia admitido o desejo do jogador de deixar o clube. Zaniolo foi o autor do gol decisivo na final da Conference League (terceiro mais importante torneio europeu de clubes) no ano passado contra o holandês Feyenoord.

O clube romano não especificou o valor da operação.

