Três montanhistas morrem durante escalada no Aconcágua, na Argentina

Dois montanhistas americanos e um norueguês morreram nos últimos quatro dias enquanto escalavam o Aconcágua, o pico mais alto das Américas (6.959 metros), disseram fontes policiais à AFP.

Os três andinistas morreram por causas médicas, após serem socorridos pelo serviço médico e pela patrulha policial de alta montanha do Parque Aconcágua, na província de Mendoza (1.000 km a oeste de Buenos Aires), na fronteira com o Chile.

O americano Ayn Vincent Day, de 41 anos, morreu nesta quarta-feira (8), após chegar ao cume da montanha, com grande esforço e contrariando os conselhos de seu guia, e sofrer uma descompensação na descida, a 6.300 metros de altitude, informou o subcomissário Marcos Páez, chefe dos socorristas.

No sábado, o norueguês Øystein Moi, de 62 anos, foi a primeira vítima fatal da temporada de escalada 2022-2023, após se sentir mal em um bivaque em La Cueva, a 6.000 metros de altitude.

No dia seguinte, o veterano de guerra americano John Michael Magness, de 58 anos, perdeu a vida em sua tentativa de escalar a montanha, quando havia chegado ao Acampamento Independência, a 6.300 metros de altitude.

Na atual temporada de escalada no Aconcágua, que começa em 1º de dezembro, as autoridades argentinas já registraram o acesso de aproximadamente 2.500 montanhistas no parque.

"Esta foi uma temporada movimentada, mas a quantidade de ascensões mais ou menos se mantém", segundo Páez, assim como a "desobediência" aos guias de montanha.

A imprensa argentina, citando fontes oficiais, reportou a morte de outros cinco montanhistas nesta temporada, quatro deles estrangeiros, na localidade de El Chaltén, na província de Santa Cruz (2.300 km ao sul de Buenos Aires), onde ficam montanhas icônicas da Patagônia argentina, como o Fitz Roy e o Cerro Torre.

Em diferentes acidentes de montanha desde o início da temporada em El Chaltén, faleceram um suíço de 48 anos, uma americana de 25, um espanhol de 29 e uma compatriota de 31, além de um argentino de 28, segundo as reportagens da mídia argentina.

