Suíça devolve escultura de pedra de 2.500 anos ao Peru

A Suíça devolveu nesta quarta-feira (8) uma enorme cabeça esculpida em pedra do período pré-colombiano Chavín, de quase 2.500 anos, ao embaixador do Peru no país europeu.

Carine Bachmann, presidente do Escritório Federal de Cultura suíço (OFC) apresentou a escultura ao embaixador Luis Alberto Castro Joo na Alfândega de Basel-Weil am Rhein, onde foi encontrada há sete anos.

A peça, que tem quase 200 quilos, foi descoberta em 2016 por agentes aduaneiros quando um indivíduo tentou entrar com a escultura na Suíça como um "bem não cultural", informou a OFC em um comunicado.

Especialistas então analisaram a escultura e a identificaram como uma das grandes cabeças esculpidas em pedra (conhecidas como "cabezas clavas"), pela civilização Chavín, há quase 2.500 anos.

Esta civilização, que se estabeleceu entre 1.200 e 550 a.C. nos Andes peruanos, precedeu o Império Inca em quase dois milênios.

"Isso a transforma em patrimônio cultural significativo que deveria ter sido declarado como tal quando foi importada", acrescentou a entidade.

O Peru é fortemente afetado pela pilhagem e destruição de seus sítios arqueológicos.

Peças pré-colombianas como a escultura devolvida estão entre as categorias de patrimônio cultural mais ameaçados na "Lista vermelha de antiguidades peruanas em perigo", estabelecida pelo Conselho Internacional de Museus em 2007, com o objetivo de combater a destruição e o comércio ilegal destes bens.

Tanto Suíça quanto Peru são signatários da Convenção da Unesco de 1970 que proíbe a importação e exportação ilegal de patrimônio cultural.

Os dois países também assinaram um acordo bilateral em 2016 para reforçar a cooperação neste campo.

"Esta restituição reforça o compromisso mútuo entre Suíça e Peru em combater a transferência ilegal de patrimônio cultural", afirmou o OFC.

