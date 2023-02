Scholz está convencido que Putin 'não alcançará seus objetivos' na Ucrânia

O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou nesta quarta-feira (8) que o presidente russo Vladimir Putin "não alcançará seus objetivos" na Ucrânia ou "no campo de batalha", muito menos "impondo um tratado de paz".

"Isto é o que podemos ver depois de um ano de guerra", disse o chefe de Governo durante um discurso no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento alemão, antes da cúpula de líderes da União Europeia que será realizada na próxima quinta-feira (09) em Bruxelas.

"É assim desde o primeiro dia: a coesão dentro de nossas alianças é o nosso bem mais precioso", insistiu, ao reafirmar que os aliados ajudarão a Ucrânia a defender "sua soberania e integridade territorial (...) pelo tempo que for necessário".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Alemanha já acolheu mais de um milhão de refugiados ucranianos desde que a invasão começou, em 24 de fevereiro de 2022, e forneceu 12 bilhões de euros (US$ 12,9 bilhões) em ajudas ao país. "Esse apoio continuará em 2023", disse Scholz.

Em uma colaboração com seus parceiros, o país também ajuda Kiev militarmente.

"Reforçamos e protegemos essa coesão preparando decisões confidenciais entre nós e depois as comunicando", disse, em referência ao recente anúncio da Alemanha e dos Estados Unidos de que entregarão tanques de guerra à Ucrânia, a fim de repelir as tropas russas no leste do país.

Scholz também expressou apoio à entrada da Ucrânia na UE, o que requer um árduo processo que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quer acelerar.

"A Ucrânia pertence à Europa, seu futuro está na União Europeia! E essa promessa vale", afirmou Scholz.

Os lídere da União Europeia se reuniram na sexta-feira passada, em Kiev, para mostrar apoio ao processo de adesão da Ucrânia ao bloco.

ilp-mat/smk/ib/jvb/mb/ms

Tags