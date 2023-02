Real Madrid goleia Al Ahly (4-1) e vai enfrentar Al Hilal na final do Mundial de Clubes

O Real Madrid derrotou o Al Ahly com dificuldades e um placar enganoso (4-1), nesta quarta-feira, em Rabat, no Marrocos, e se classificou para a final do Mundial de Clubes, na qual vai enfrentar no sábado o Al Hilal, que na terça-feira eliminou o Flamengo.

O campeão europeu venceu com gols dos brasileiros Vinicius Jr (42) e Rodrygo (92), do uruguaio Fede Valverde (46) e de Sergio Arribas (98), enquanto o tunisiano Ali Maaloul (65) diminuiu para o Al Ahly cobrando um pênalti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

pm/mcd/aam

Tags