Parlamento sul-coreano vota por destituir ministro após tragédia no Halloween

O Parlamento da Coreia do Sul votou nesta quarta-feira (8) pela destituição do ministro do Interior, depois que uma aglomeração do Halloween no ano passado em Seul matou mais de 150 pessoas, o primeiro passo para afastá-lo do poder.

O ministro Lee Sang-min se recusou a renunciar, após intensas críticas a sua gestão da tragédia de 29 de outubro, na qual muitos jovens, a maioria deles na casa dos vinte anos, morreram esmagados na área popular de lazer do bairro de Itaewon.

Depois de aprovado o pedido de destituição por 179 votos contra 109, o ministro será suspenso de suas funções oficiais até que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre o assunto.

A moção argumenta que Lee "falhou em tomar medidas de prevenção de crises para eventos com grandes multidões" e que sua reação ao que aconteceu contribuiu para uma mobilização tardia e descoordenada das equipes de emergência.

Uma longa investigação concluída em janeiro indicou que aconteceram grandes falhas no planejamento e resposta a essas situações, mas não apontou nenhum funcionário do governo ou da polícia como culpado.

O gabinete do presidente Yoon Suk-yeol, que defendeu fortemente o mandato de seu ministro, disse que a moção seria "um episódio vergonhoso na história parlamentar".

