Para polícia, colisão entre ônibus e creche no Canadá foi 'deliberada'

A polícia avalia que o motorista do ônibus que colidiu com uma creche perto de Montreal, no Canadá, nesta quarta-feira (8), matando duas crianças e ferindo outras seis, agiu intencionalmente.

"Acreditamos que foi um ato deliberado, mas desconhecemos o motivo", disse à AFP Pierre Brochet, chefe da polícia de Laval, cidade na periferia de Montreal onde fica a creche. O motorista, de 51 anos, que era interrogado pela polícia na tarde desta quarta, não tinha antecedentes criminais, acrescentou Brochet.

