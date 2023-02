Ons Jabeur passará por cirurgia e está fora dos torneios de Doha e Dubai

A tenista tunisiana Ons Jabeur, número 3 do mundo, anunciou nesta quarta-feira que passará por uma "pequena cirurgia" e não vai disputar os torneios WTA 500 de Doha e WTA 1000 de Dubai neste mês de fevereiro.

"Para cuidar da minha saúde, minha equipe médica decidiu que eu preciso me submeter a uma pequena cirurgia para poder voltar às quadras e ter um bom desempenho", escreveu Jabeur, de 29 anos, em sua página no Facebook, sem especificar a natureza exata do procedimento.

Até se recuperar, ela fora dos torneios de Doha, na semana que vem, e de Dubai, que vai de 19 a 25 de fevereiro. "Isso está partindo meu coração", explicou.

"Prometo voltar mais forte e com saúde", acrescentou a tunisiana.

Finalista de Wimbledon e do US Open no ano passado, Jabeur foi eliminada na segunda rodada do Aberto da Austrália no dia 19 de janeiro.

