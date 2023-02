Olympique de Marselha elimina PSG (2-1) nas oitavas da Copa da França

O Olympique de Marselha se classificou para as quartas de final da Copa da França ao vencer o Paris Saint-Germain por 2 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Vélodrome, um resultado preocupante para a equipe da capital, que em menos de uma semana vai enfrentar o Bayern de Munique na Champions League.

Em um intenso duelo entre os dos clubes mais populares do futebol francês o OM marcou por meio de Alexis Sanchez em uma cobrança de pênalti (31') e o ucraniano Ruslan Malinovsky com um belo chute da entrada da área já no segundo tempo (57'). O PSG, sem o lesionado Kylian Mbappé, havia empatado pouco antes do intervalo com Sergio Ramos, de cabeça, após um escanteio cobrado por Neymar (45+2).

O Marselha venceu a Copa da França dez vezes, a última datando de 1989.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bvo/hpa/mcd/aam

Tags