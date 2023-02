"Não vamos voltar" a Barcelona, afirma irmão de Messi

Matías Messi, um dos irmãos do craque argentino Lionel Messi, afirmou nesta quarta-feira que o jogador não voltará ao Barcelona, clube que defendeu por 15 anos antes de se transferir ao Paris Saint-Germain em 2021.

"Não vamos voltar", declarou Matías em uma transmissão ao vivo no canal Labajada10 da rede Twitch, ao comentar um possível retorno de seu irmão ao time espanhol no final desta temporada.

No entanto, o próprio Matías ressaltou que, caso o retorno aconteça, "vamos fazer uma boa limpeza (no clube). Entre eles, tirar (o presidente) Joan Laporta, ingrato, com tudo o que Messi deu ao Barcelona".

Em novembro do ano passado, Laporta reconheceu sobre a saída do jogador do Barcelona: "Não resolvi bem institucionalmente, mas institucionalmente também não era fácil... Ele sabe que o Barcelona é a sua casa e o amamos muito".

Em sua chuva de críticas, o irmão de Messi incluiu o próprio povo catalão: "As pessoas não o apoiaram, as pessoas deveriam ter saído para protestar. Que Laporte saia e Messi fique. Os catalães são traidores".

Em 2018, Matías Messi foi condenado em Rosário, cidade natal do capitão da seleção argentina, a dois anos e meio de prisão (com a pena revertida para trabalhos comunitários) por posse ilegal de arma de fogo, encontrada em um barco no qual tinha saído para pescar no Rio Paraná.

