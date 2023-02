Mario Vargas Llosa recebe sua espada de acadêmico francês

O escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura em 2010, recebe nesta quarta-feira (8) sua espada como membro da Academia Francesa, instituição criada em 1635 que o acolherá, na quinta-feira, em uma cerimônia solene.

Aos 86 anos, Vargas Llosa se tornará o primeiro escritor que não escreve em francês a ingressar na instituição fundada pelo cardeal Richelieu.

A espada do estudioso, um exemplar único desenhado ao gosto de cada candidato, será entregue ao autor de "Conversa na Catedral", durante uma cerimônia na editora parisiense Gallimard, marcada para as 18h30 (14h30 no horário de Brasília).

Vargas Llosa já é membro da Real Academia Espanhola desde 1994. Foi admitido na Academia Francesa em novembro de 2021, e assumirá a cadeira 18, de um total de 40.

Localizada na margem esquerda do rio Sena, em frente ao Museu do Louvre, a Academia Francesa está encarregada de zelar pela saúde da língua de Molière. Publica um dicionário e emite recomendações de estilo.

O escritor já está em Paris há dias. Na semana passada, ele participou em uma recepção privada na Academia, segundo seu filho Álvaro Vargas Llosa.

A "instalação" pública do autor, como é conhecida no jargão da Academia, acontecerá amanhã ao meio-dia e contará com um convidado excepcional: o rei emérito espanhol Juan Carlos I.

Vargas Llosa, que foi nomeado marquês por Juan Carlos I em 2011, convidou pessoalmente o ex-monarca, que mora nos Emirados Árabes Unidos. Desde 2020, Juan Carlos I deixou os Emirados, oficialmente, em algumas poucas ocasiões. A última delas foi durante o funeral do ex-rei grego Constantino II, em 16 de janeiro.

Vargas Llosa fará um discurso de homenagem ao seu antecessor na cadeira de número 18, o filósofo Michel Serres (1930-2019). Usará uma sobrecasaca preta, bordada com ramos de oliveira.

Nos últimos anos, a Academia Francesa teve certa dificuldade em recrutar novos membros (conhecidos como "os Imortais") entre a intelectualidade francesa.

Vargas Llosa é um francófilo declarado, autor de dois importantes ensaios sobre Victor Hugo e Gustave Flaubert, dois de seus escritores favoritos. Morou em Paris por vários anos no início dos anos 1960, quando estava iniciando sua carreira de escritor.

Na capital francesa, trabalhou como jornalista e tradutor e começou a fazer muitos amigos daquela que rapidamente ficaria conhecida como a geração do "boom", a mais importante das letras hispânicas do século XX.

Nascido na cidade de Arequipa, no sul do Peru, em 28 de março de 1936 em uma família de classe média, foi educado por sua mãe e seus avós maternos em Cochabamba (Bolívia) e depois no Peru.

