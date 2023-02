Marco Reus coloca Borussia Dortmund nas quartas da Copa da Alemanha

Um gol do capitão Marco Reus na reta final da partida (minuto 70) deu nesta quarta-feira ao Borussia Dortmund a vitória por 2 a 1 sobre o Bochum e a classificação para as quartas de final da Copa da Alemanha.

Jogando fora de casa, o Dortmund, cinco vezes campeão do torneio, saiu na frente pouco antes do intervalo com Emre Can (45'+1), mas os anfitriões empataram na segunda etapa com Kevin Stöger, de pênalti (64').

Com o empate no placar, o técnico Edin Terzic colocou Reus em campo e, cinco minutos depois, o capitão respondeu marcando o gol da classificação, aproveitando grande passe de Jude Bellingham.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o Dortmund classificado, os cinco primeiros colocados da Bundesliga estão garantidos entre os oito que seguem na disputa da Copa da Alemanha (Bayern de Munique, Union Berlin, RB Leipzig e Eintracht Frankfurt).

Na última eliminatória das oitavas, o Nuremberg se tornou o único time da segunda divisão que continua na competição, ao eliminar nos pênaltis o Fortuna Düsseldorf.

As quartas de final da Copa da Alemanha serão disputadas nos dias 4 e 5 de abril. O campeão garante vaga na fase de grupos da Liga Europa 2023-2024.

- Resultados das oitavas de final da Copa da Alemanha:

- Terça-feira, 7 de fevereiro:

Sandhausen (D2) - (+) Freiburg (D1) 0 - 2

(+) Eintracht Frankfurt (D1) - Darmstadt (D2) 4 - 2

- Quarta-feira, 8 de fevereiro:

(+) Nuremberg (D2) - Fortuna Düsseldorf (D2) 1 - 1 (5-3 nos pênaltis)

Bochum (D1) - (+) Borussia Dortmund (D1) 1 - 2

Já disputados:

Paderborn (D2) - (+) Stuttgart (D1) 1-2

(+) Union Berlin (D1) - Wolfsburg (D1) 2-1

(+) RB Leipzig (D1) - Hoffenheim (D1) 3-1

Mainz (D1) - (+) Bayern de Munique (D1) 0-4

(+): times classificados para as quartas de final.

dwi/jc/mcd/cb

Tags