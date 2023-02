Lyon bate Lille nos pênaltis e vai às quartas da Copa da França

O Lyon se classificou para as quartas de final da Copa da França ao eliminar nesta quarta-feira o Lille nos pênaltis (4-2), após empate em 2 a 2 ao término da prorrogação, num dos confrontos mais interessantes desta fase do torneio.

O Lyon começou forte e em apenas 20 minutos já vencia por 2 a 0, com gols de Ryan Cherki (8') e Alexandre Lacazette (21'), mas o Lille conseguiu empatar com Jonathan David de pênalti (27') e Edon Zhegrova (64').

Sem mais mudanças no placar, a vaga nas quartas de final teve que ser decidida nos pênaltis, com o Lyon acertando todas as cobranças e o Lille desperdiçando com Mohamed Bayo e Timoty Weah.

Também se colocaram entre os oito melhores da competição o Nantes, que eliminou o Angers, e o Annecy, que passou pelo Paris FC.

Em outro dos duelos entre equipes da primeira divisão francesa, o Toulouse venceu por 3 a 1 o Reims, que perdeu seu primeiro jogo desde a chegada do técnico Will Still, em outubro.

Além do Annecy, a segunda divisão terá dois representantes nas quartas: Grenoble, que derrotou por 1 a 0 o Vierzon, da quarta divisão, e o Rodez, que surpreendeu o Auxerre (3 a 2).

Nesta quarta-feira ainda será disputado o confronto mais aguardado das oitavas, entre Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain. Na quinta, Lorient e Lens fecham a rodada.

-- Resultados e programação das oitavas de final da Copa da França:

. Quarta-feira, 8 de fevereiro:

(+) Lyon (D1) - Lille (D1) 2 - 2 (2-4 nos pênaltis)

(+) Toulouse (D1) - Reims (D1) 3 - 1

Vierzon (D4) - (+) Grenoble (D2) 0 - 1

Auxerre (D1) - (+) Rodez (D2) 2 - 3

París FC (D2) - (+) Annecy (D2) 1 - 1 (5-6 nos pênaltis)

Angers (D1) - (+) Nantes (D1) 1-1 (2-4 nos pênaltis)

(17h00) Olympique de Marsella (D1) - PSG (D1)

. Quinta-feira 9 de fevereiro:

(17h00) Lorient (D1) - Lens (D1)

(+): times classificados para as quartas de final.

