Enviado do papa Francisco pede libertação de manifestantes presos em Cuba

A Igreja Católica pediu a libertação dos presos pelos protestos de 11 de julho de 2021 em Cuba e espera uma "resposta positiva" do governo de Miguel Díaz-Canel, disse o cardeal Beniamino Stella nesta quarta-feira(8) em Havana.

"Tenho insistido que o papa deseja muito uma resposta positiva, seja qual for o nome, anistia, clemência", as palavras "podem ser secundárias", disse o cardeal à imprensa no final de uma cerimônia pelo 25º aniversário da primeira visita de João Paulo II à ilha.

"Também é importante que os jovens que manifestaram seus pensamentos, e o fizeram da forma que sabemos, possam voltar para suas casas", disse Stella, que foi núncio apostólico em Cuba na década de 1990.

Segundo dados oficiais, pelo menos 490 manifestantes receberam sentenças definitivas, algumas de até 25 anos de prisão.

De acordo com a organização de direitos humanos Justicia 11J, 43 detidos aguardam uma decisão do juiz, após recorrerem de suas sentenças, e outros 33 estão sob petição do Ministério Público.

Em 11 de julho de 2021, milhares de pessoas foram às ruas em cerca de 50 cidades da ilha gritando "Liberdade" e "Estamos com fome". Os protestos deixaram um morto, dezenas de feridos e cerca de 1.300 detidos, segundo a ONG Cubalex, com sede em Miami.

Stella, conhecedor do povo cubano e que percorreu várias comunidades da ilha nas últimas semanas, disse que em 7 de janeiro encontrou o papa, com quem abordou a questão dos detidos.

A Igreja "manifestou em várias ocasiões esta intenção" de libertar os presos políticos e "a questão está sobre a mesa, mas a resposta não depende do cardeal Stella", reiterou.

Em dezembro passado, os bispos católicos de Cuba pediram anistia para "um bom número" de presos como um "gesto de clemência ou misericórdia" no Natal.

A Igreja Católica já havia defendido a libertação de prisioneiros antes. Em 2010, o então presidente Raúl Castro negociou com a hierarquia católica a libertação de mais de 130 presos políticos, incluindo os 75 da chamada "primavera negra". A maioria trocou Cuba pela Espanha.

O pontífice foi mediador na retomada das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos, anunciada na ilha em 17 de dezembro de 2014 e que se concretizou um ano depois.

No entanto, representantes de Washington insistiram recentemente que os presos políticos são o principal obstáculo para melhorar as relações com Cuba.

