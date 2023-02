'Dibu' Martínez vai concorrer com Courtois e Bounou ao prêmio The Best de melhor goleiro

O argentino Emiliano 'Dibu' Martínez foi nomeado para concorrer ao prêmio The Best de melhor goleiro de 2022, anunciou a Fifa nesta quarta-feira em um comunicado.

'Dibu' foi um dos grandes destaques da Copa do Mundo conquistada pela Argentina em dezembro passado, no Catar, e ficou com o troféu 'Luva de Ouro'.

O goleiro do Aston Villa vai concorrer a este prestigiado prêmio com o belga Thibaut Courtois, vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, e com o marroquino Yassine Bounou, que alcançou um histórico quarto lugar com a sua seleção no Catar-2022.

No feminino a chilena Christiane Endler, que venceu a Liga dos Campeões com o Lyon vai concorrer ao prêmio The Best com a alemã Ann-Katrin Berger e a inglesa Mary Earps.

Nesta quinta-feira, serão anunciados os candidatos aos prêmios de melhores técnicos e um dia depois os candidatos a melhores jogadores (na categoria feminina e masculina) de 2022.

Os vencedores serão anunciados no dia 27 de fevereiro em uma cerimônia de gala que a Fifa organizará em Paris. Eles serão escolhidos com base nos votos de um júri internacional, dos treinadores e capitães de todas as seleções (masculinas e femininas), jornalistas especializados de cada país e internautas que votarem no site fifa.com.

