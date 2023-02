Comunicado do Business Wire :Morgan Stanley

A Morgan Stanley (NYSE: MS) está organizando hoje seu primeiro Dia de Demonstração (Demo Day) global presencial, com 10 empresas participantes dos EUA e Europa, Oriente Médio e África (EMEA). As empresas coorte, todas fundadas por mulheres, apresentarão para mais de 200 investidores, bem como potenciais parceiros de negócios e clientes.

Nos últimos cinco meses, o Inclusive Ventures Lab da Morgan Stanley apoiou sua oitava coorte de startups habilitadas para tecnologia no estágio pós-comercialização para a rodada de financiamento da Série A, oferecendo um programa acelerador intensivo projetado para fornecer diversas oportunidades de orientação e recursos de crescimento de negócios em toda a rede da empresa.

"Temos a missão de mudar o cenário de investimentos para fundadores sub-representados. Por meio do nosso programa de aceleração, estamos provendo as startups promissoras com o capital necessário, os amplos recursos do Morgan Stanley e acesso a investidores", disse Selma Bueno, diretora administrativa e chefe global do Inclusive Ventures Group. "O Dia de Demonstração de hoje mostra negócios inovadores liderados por fundadores sub-representados. Ao fornecer uma plataforma global para essas empresas atraírem financiamento, estamos trabalhando para promover um clima de investimento mais equitativo para startups".

As empresas coorte que se apresentam no Dia de Demonstração incluem:

-- Advocat uma mesa de negociação virtual com geração de contrato de IA para agilizar a contratação do CRM por meio de redação legal, negociação e aprovações internas até a assinatura.

-- AMAKA Studio uma plataforma de mídia digital que conecta uma comunidade global de mulheres que compartilham histórias pan-africanas.

-- AuditMate um provedor de serviços de gerenciamento de contrato e manutenção de transporte vertical orientado por SaaS, ajudando os gerentes de propriedade com análise de contrato, relatórios de conclusão de manutenção, gerenciamento de conformidade e muito mais.

-- Gentreo uma solução de software de planejamento imobiliário de última geração que ajuda famílias e cuidadores a preparar, planejar e proteger tudo o que amam de maneira acessível e fácil.

-- Here Here Market um mercado online que conecta consumidores com chefs e pequenos artesãos de alimentos.

-- imagi uma empresa de tecnologia educacional que utiliza ferramentas educacionais de codificação proprietárias inclusivas de gênero para capacitar crianças de 8 a 13 anos com habilidades tecnológicas essenciais e confiança.

-- Kinhub (anteriormente Kami), uma plataforma baseada em IA que oferece um local único para o bem-estar dos funcionários, permitindo que diversos talentos prosperem.

-- Perse uma plataforma de energia aberta que desbloqueia o acesso a dados de energia e carbono.

-- Physician 360 uma plataforma que transforma farmácias comunitárias em clínicas de saúde, capacitando-as com acesso a uma plataforma de atendimento virtual e uma rede de médicos de plantão em todos os 50 estados.

-- WeArisma uma plataforma corporativa global de análise de influenciadores SaaS que ajuda empresas de grande porte a otimizar gastos com marketing e atingir objetivos de comunicação.

"Tem sido um privilégio testemunhar em primeira mão o quanto esses empreendedores cresceram nos últimos cinco meses", disse Sanghamitra Karra, diretora administrativa e chefe EMEA do Inclusive Ventures Group. "Cada um deles tem a visão e o desejo de criar um mundo mais igualitário e terminam este programa bem posicionados para o próximo estágio de crescimento".

Hoje, o Multicultural Client Strategy Group será renomeado como Morgan Stanley Inclusive Ventures Group, que inclui o Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab, para refletir a evolução e a expansão global do grupo.

Fundado em 2017, o Lab já recebeu 69 empresas participantes, com uma avaliação combinada de mais de US$ 670 milhões. Após a expansão global do Lab em 2022, a próxima coorte apoiará até 15 empresas nos EUA e 10 empresas na EMEA. As inscrições estarão abertas de 14 de fevereiro a 31 de março, com o lançamento da coorte definido para setembro.

Sobre o Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab

O Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab (MSIVL) é um acelerador interno intensivo de cinco meses projetado para ajudar a desenvolver e dimensionar startups, culminando em uma apresentação de exposição e no Dia de Demonstração para a comunidade de investidores. A Morgan Stanley lançou o MSIVL, anteriormente chamado de Multicultural Innovation Lab, em 2017, a fim de abordar as desigualdades no financiamento de startups etnicamente diversas e lideradas por mulheres, que nossa pesquisa mostra ser igual a mais de quatro trilhões de dólares em retornos não realizados.

A equipe é liderada por Selma Bueno, baseada em Nova York, diretora administrativa e chefe global do Inclusive Ventures Group, e Sanghamitra Karra, baseada em Londres, diretora administrativa e chefe EMEA do Inclusive Ventures Group. Juntas, elas têm mais de 35 anos de experiência em banco de investimento e gerenciamento de risco.

Sobre a Morgan Stanley

A Morgan Stanley (NYSE: MS) é uma empresa líder global de serviços financeiros que oferece uma ampla gama de serviços bancários de investimento, valores mobiliários, gestão de patrimônio e gestão de investimentos. Com escritórios em 41 países, os funcionários da empresa atendem clientes em todo o mundo, incluindo corporações, governos, instituições e indivíduos. Para mais informações sobre a Morgan Stanley, visite www.morganstanley.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230207006139/pt/

Contato

Contato de Relações com a Mídia: Carrie Hall, [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

