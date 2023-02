Comunicado do Business Wire :EIG

A EIG, um dos principais investidores institucionais nos setores internacionais de energia e infraestrutura, anunciou hoje que estabeleceu um plano de negociação definido previamente (o "Plano de Negociação") para permitir a venda de até 2 milhões de ações (as "Ações") da Harbor Energy plc (HBR.L ou a "Empresa") mantida por certas afiliadas controladas da EIG. Conforme anunciado anteriormente em 8 de julho de 2022, a EIG concluiu uma distribuição das Ações a vários investidores de fundos da EIG e seus acionistas afiliados. As distribuições foram um evento tributável a certos acionistas afiliados da EIG e, como resultado, a EIG está efetuando uma venda das Ações segundo o Plano de Negociação sobretudo para cobrir tais obrigações fiscais. O Plano de Negociação, celebrado em 6 de fevereiro de 2023, irá permitir que as Ações sejam vendidas até 9 de março de 2023 em momentos em que a EIG possa ser impedida de fazê-lo segundo as leis de negociação privilegiada ou restrições comerciais da Harbor Energy plc. O Plano de Negociação será administrado por uma corretora independente e estará sujeito a restrições definidas previamente de preço, volume e tempo estabelecidas no Plano de Negociação. Após o término do Plano de Negociação, a EIG continuará sendo o maior acionista da Empresa, detendo cerca de 15% de suas ações em circulação mediante veículos administrados e propriedade própria.

Sobre a EIG

A EIG é um investidor institucional líder nos setores internacionais de energia e infraestrutura, com US$ 22,7 bilhões sob gestão em 31 de dezembro de 2022. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura referente à energia a nível mundial. Durante seus 40 anos de história, a EIG comprometeu US$ 44,6 bilhões em 396 projetos ou empresas em 42 países nos seis continentes. A EIG tem sede em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informação, acesse o site da EIG em www.eigpartners.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230206005676/pt/

Contato

Mídia

FGS Global Kelly Kimberly / Brandon Messina +1 212-687-8080 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

