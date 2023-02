Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

HE Saeed Mohammed Al Tayer, médico e diretor executivo (CEO) da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA, Dubai Electricity and Water Authority) anunciou que a DEWA trabalha para enriquecer seus serviços com a tecnologia ChatGPT com o suporte da Microsoft. Isto torna a DEWA a primeira concessionária do mundo inteiro e a primeira entidade governamental dos Emirados Árabes Unidos a utilizar esta nova tecnologia. Esta ação faz parte dos esforços contínuos da DEWA para promover sua liderança a nível local e global.

DEWA is the first utility in the world to enrich its services with ChatGPT technology

O anúncio foi feito quando HE Saeed Al Tayer recebeu Naim Yazbeck, o gerente geral da Microsoft nos Emirados Árabes Unidos. A ação destaca os sucessos pioneiros da DEWA em todas as áreas digitais e é uma continuação de seu uso de Inteligência Artificial (IA), que começou em 2017 com o desenvolvimento de um roteiro de IA. A DEWA já lançou vários serviços e iniciativas que utilizam a inteligência artificial para enriquecer as experiências de clientes, funcionários e outras partes interessadas.

A DEWA pretende oferecer a tecnologia ChatGPT por meio da Moro Hub (Data Hub Integrated Solutions LLC), uma subsidiária da Digital DEWA. O objetivo é oferecer serviços com o apoio desta tecnologia e empregá-la no atendimento a clientes e funcionários. Isso vai garantir o fornecimento de serviços integrados e avançados que aprimorem a produtividade e atendam às necessidades atuais e futuras.

"Nossa colaboração com a Microsoft é uma tradução da visão e diretrizes de Sua Alteza, o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, de tirar proveito das tecnologias digitais e inteligência artificial para aprimorar o desempenho e melhorar a vida das pessoas. Também apoia a iniciativa Dubai 10X, lançada por Sua Alteza, e nosso esforço para contribuir para moldar um novo futuro digital para Dubai por meio da Digital DEWA, o braço digital da DEWA, tornando-se a primeira concessionária digital do mundo a utilizar sistemas autônomos para armazenamento e energia renovável. Também estamos expandindo o uso da IA e dos serviços digitais", disse Al Tayer.

"Louvamos a DEWA por seu espírito pioneiro e esperamos explorar ainda mais as possibilidades de integração de tecnologias inovadoras em seus produtos para aprimorar seus negócios, serviços e experiência do cliente", disse Naim Yazbeck, gerente geral da Microsoft nos Emirados Árabes Unidos.

