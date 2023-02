Comunicado do Business Wire :Chappellet

A aclamada vinícola Chappellet de Napa Valley (www.chappellet.com) sente o prazer de anunciar que foi convidada a ser uma parceira preferencial da Relais & Châteaux. Com esta honra, a Chappellet se torna a primeira vinícola dos EUA a ser convidada a ser uma parceria preferencial e se une a uma lista exclusiva de algumas das principais vinícolas do mundo a serem nomeadas parcerias da Relais & Châteaux. Fundada em 1954, a Relais & Châteaux é uma associação com mais de 580 hotéis e restaurantes ao redor do mundo operados por donos de hotéis, chefs e proprietários independentes que compartilham uma paixão pela excelência e um desejo de autenticidade em suas relações com seus clientes. As parcerias preferenciais são selecionadas com base em seus valores compartilhados com a Relais & Châteaux e sua capacidade de oferecer experiências únicas e inesquecíveis em suas áreas de especialização. "Como uma vinícola familiar de várias gerações que compartilha valores e a paixão pela excelência da Relais & Châteaux, estamos empolgados em desenvolver nosso relacionamento de longa data com a Relais & Châteaux como uma parceria preferencial", disse Cyril Chappellet, presidente da segunda geração e presidente da Chappellet.

Vista do renomado vinhedo da propriedade de Chappellet em Pritchard Hill. (foto: Business Wire)

Fundada em 1967 pelos lendários vinicultores Donn e Molly Chappellet, Chappellet foi a segunda vinícola pós-Lei Seca estabelecida em Napa Valley. Inspirada pela noção de que "Baco ama as colinas", a família Chappellet se estabeleceu em Pritchard Hill, nas montanhas do leste de Napa Valley, onde se tornaram alguns dos primeiros pioneiros no plantio de vinhedos em altitudes elevadas. Embora as uvas cultivadas acima de 1.000 pés representem apenas cerca de 3% da produção total na Califórnia, os vinhos cultivados em montanhas representam uma significativa parcela dos vinhos mais icônicos e procurados dos EUA. Ainda independentes e familiares hoje, os Cabernet Sauvignons de Pritchard Hill, cultivados nas montanhas de Chappellet, ganharam renome internacional, sendo reconhecidos como referências para sua região, e tendo recebido diversas pontuações de 100 pontos e comparações brilhantes com os primeiros cultivos de Bordeaux dos principais críticos de vinho.

"Desde 1967, a vinícola de nossa família em Pritchard Hill se dedica à elaboração de um Cabernet Sauvignon de classe mundial, cultivado nas montanhas", acrescentou Cyril Chappellet. "Como cada propriedade da Relais & Châteaux, buscamos a perfeição em tudo o que fazemos, desde a forma meticulosa como cultivamos organicamente nosso vinhedo até os laços profundos e duradouros que estabelecemos com nossos clientes. Ao longo dos anos, mantivemos relacionamentos notáveis com muitos proprietários e propriedades da Relais & Châteaux na América do Norte. Estamos na expectativa de formar estas intensas conexões à medida que aumentamos nossa presença em todo o mundo."

Chappellet fez parceria com diversas propriedades da Relais & Châteaux na América do Norte na última década, ao organizar fins de semana selecionados para seus colecionadores em propriedades de prestígio que incluem Triple Creek Ranch em Montana, The Wauwinet em Nantucket, Massachusetts, Planters Inn em Charleston, Carolina do Sul e Auberge du Soleil em Napa Valley, Califórnia.

"Tive o prazer de trabalhar com Chappellet em várias propriedades da Relais & Châteaux nos últimos 15 anos", disse Molly Smith, diretor geral do Triple Creek Ranch. "A história, a familiaridade e a elegância que a vinícola transmitiu aos convidados fizeram elevar experiências e memórias."

Como uma parceria preferencial, a Chappellet irá organizar "Fins de Semana de Colecionadores" especiais adicionais para membros Relais & Châteaux e colecionadores da Chappellet em propriedades da Relais & Châteaux em toda a América do Norte em 2023. A vinícola também irá desenvolver novos modos de se envolver com membros da Relais & Châteaux e sua associação mundial de restaurantes e hotéis, incluindo jantares com vinicultores, eventos de degustação, experiências educativas sobre vinhos e a expansão dos "Finais de Semana de Colecionadores" da Chappellet à Europa e Ásia.

Ao comentar sobre o novo status da Chappellet como parceria preferencial, David Fink, dono da propriedade L'Auberge Carmel da Relais & Châteaux, disse: "Mais de meio século atrás, Donn Chappellet deixou sua vida corporativa em Los Angeles para encontrar um dos lugares mais idílicos, formar uma família e se tornar um viticultor. Hoje, a família Chappellet leva adiante a visão de Donn, tendo criado alguns dos vinhos mais especiais produzidos na Califórnia."

Sobre a ChappelletEm 1967, seguindo o conselho do lendário enólogo André Tchelistcheff, a família Chappellet se estabeleceu nas encostas íngremes de Pritchard Hill© e fundou a Chappellet, se tornando apenas a segunda vinícola pós-Lei Seca em Napa Valley. Como pioneiros no plantio de vinhedos em altitudes elevadas, Chappellet ganhou elogios por elaborar vinhos de referência com ênfase em Cabernet Sauvignons cultivados em montanhas, ao mesmo tempo em que estabeleceu Pritchard Hill como uma das grandes regiões vinícolas do mundo.

Sobre a Relais & Châteaux - Um Movimento com SignificadoA Relais & Châteaux, fundada em 1954, é uma associação com 580 hotéis e restaurantes exclusivos ao redor do mundo, de propriedade e operação de empreendedores independentes, na maioria famílias apaixonadas por seu ofício e profundamente comprometidas em formar relacionamentos calorosos e duradouros com seus hóspedes. Os membros da Relais & Châteaux protegem e promovem a riqueza e a diversidade das tradições culinárias e de hospitalidade mundial, para garantir que continuem prosperando. Dedicam-se igualmente à preservação do património local e do ambiente, conforme articulado na visão da associação apresentada à UNESCO em novembro de 2014. Para mais informação, acesse www.relaischateaux.com.

Sonia Ginsburg [email protected]

