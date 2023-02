Comunicado do Business Wire :Carbios

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e têxteis, anuncia a designação de quatro novos membros para seu Conselho Administrativo.

Clockwise from left: Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES, Sandrine CONSEILLER, Prof. Karine AUCLAIR & Amandine DE SOUZA

Prof. Karine AUCLAIR, professora de Química da McGill University, Sandrine CONSEILLER, ex-diretora executiva da Aigle, Amandine DE SOUZA, diretor geral da LE BHV MARAIS, Eataly e Compras Domésticas, de Bricolagem e Lazer no Galeries Lafayette Group, e Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES, diretor global de Transição Energética e Investimentos na Raízen, foram todos membros designados do Conselho Administrativo da Carbios. Três dos novos membros têm forte e comprovada experiência em vários setores, abrangendo moda, varejo e energia, bem como desenvolvimento de negócios e gerenciamento executivo sênior em mercados e setores de alto crescimento em todo o mundo. A nova experiência científica também irá ajudar a aperfeiçoar e avançar a pesquisa da Carbios em soluções biológicas para o ciclo de vida de plásticos e têxteis. Além disto, uma sensibilidade para questões de RSE e resultados comprovados neste campo também foram um fator chave de seleção para ingressar no Conselho. A visão estratégica combinada dos novos membros, a sólida experiência na indústria e os compromissos de RSE darão suporte a Carbios em seus planos industriais e comerciais.

Na nova estrutura, a Profa. Karine AUCLAIR sucede a Jacqueline LECOURTIER, Sandrine CONSEILLER sucede a Jean FALGOUX, Amandine DE SOUZA sucede Alain CHEVALLIER e Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES sucede a Jean-Claude LUMARET.

"Gostaríamos de agradecer a Jacqueline Lecourtier, Jean Falgoux, Alain Chevallier e Jean-Claude Lumaret por sua grande contribuição à Carbios ao longo dos anos, ajudando a empresa a crescer desde a fase inicial de P&D até a fase pré-comercial. Agora que a Carbios caminha rumo a sua fase industrial e comercial, e se prepara para a internacionalização, trazer novos conhecimentos ao Conselho é a chave do sucesso",comentouPhilippe POULETTY, presidente do Conselho Administrativo da Carbios."Além disto, a eleição de três novas conselheiras, Prof. Karine Auclair, Sandrine Conseiller e Amandine de Souza, junto com Mateus Schreiner Garcez Lopes, todoscom excepcionais experiências profissionais e complementares, e que compartilham nossa paixão por ajudar a limpar o planeta com inovação radical, é um forte sinal do compromisso da Carbios com os critérios de ESG."

DESIGNAÇÕES PARA O CONSELHO ADMINISTRATIVO

Prof. Karine AUCLAIR é professora de Química na McGill University e ocupa a Cátedra de Pesquisa Canadense de Nível 1 em antimicrobianos e enzimas verdes. Ela recebeu inúmeros prêmios ao longo dos anos, incluindo o Prêmio Clara Benson da Sociedade Canadense de Química, a Cátedra McGill Tomlinson, o Prêmio de Ensino Leo Yaffe e a Cátedra McGill Fessenden, para mencionar alguns. Ela é uma química bioorgânica reconhecida internacionalmente com contribuições científicas significativas nos campos de resistência antimicrobiana, biocatálise e enzimologia. Sua pesquisa levou a várias patentes, notadamente na despolimerização enzimática limpa de plásticos PET não tratados e de alta cristalinidade para reciclagem em circuito fechado. Seu trabalho foi publicado em quase 100 publicações revisadas por pares em periódicos de alto impacto e destacadas com frequência pela mídia. Como líder reconhecida em seu campo, é convidada frequentemente para falar em conferências industriais e acadêmicas em todo o mundo, bem como analisar teses e conceder solicitações para instituições em todo o mundo.

Prof. Karine AUCLAIR: "A partir de minha experiência com enzimas em misturas sólidas e úmidas, estou entusiasmada para ingressar no Conselho da Carbios e contribuir para o desenvolvimento e crescimento da biorreciclagem e biodegradação de plásticos."

Sandrine CONSEILLERé ex-diretora executiva da Aigle (a emblemática marca francesa comprometida com a moda sustentável). Antes de ingressar na Aigle, Sandrine foi vice-presidente executiva de Marketing e Marcas da Lacoste (outra marca de moda francesa histórica) de 2011 a 2015. Ela contribuiu para a reviravolta da maison Lacoste com forte crescimento e inúmeros prêmios profissionais, incluindo diversos Prêmios Cannes Lions. Também foi membro do Conselho Executivo. Sandrine iniciou sua carreira na Unilever e passou 20 anos liderando negócios internacionais em várias divisões, sobretudo em Cuidados Pessoais, na América Latina, Europa e Ásia. Sandrine também é membro do Conselho da Phildar (a icônica marca francesa de malhas), membro do Conselho da Raise Sherpa (o primeiro fundo filantrópico dedicado a startups) e sócia financiadora do NEO FOUNDERS (um fundo de risco que orienta startups de impacto).

Sandrine CONSEILLER:"Sinto-me privilegiada e honrada por ingressar no Conselho Administrativo da Carbios e participar de uma aventura transformadora que irá impactar tanto os setores de moda e beleza como o mundo que deixaremos a nossos filhos."

Amandine DE SOUZA é diretora geral da LE BHV MARAIS (lojas de departamento francesas de varejo, decoração e moda), Eataly (uma franquia italiana de conceito gastronômico) e Compras Domésticas, de Bricolagem e Lazer no Galeries Lafayette Group desde 2018. É membro de seu Comitê Executivo desde 2020. Amandine tem 17 anos de experiência em diferentes tipos de empresas de vários portes: de familiares a startups e multinacionais. Foi foi diretora geral para a França na Westwing (uma startup de comércio eletrônico) de 2015 a 2018. De 2009 a 2015, foi diretora internacional de Mercadorias no Casino Group (distribuição de varejo de alimentos e não alimentos). Antes disto, trabalhou como consultora estratégica na Bain & Company em sua Divisão de Distribuição e Bens de Consumo na França e a nível mundial.

Amandine DE SOUZA:"Sinto prazer de fazer parte do Conselho da Carbios, uma empresa extremamente inovadora que lida com a principal questão da poluição plástica. Estarei trabalhando ao lado da empresa para apoiar seu desenvolvimento internacional e encontrar as melhores formas de aprimorar seu desempenho."

Mateus SCHREINER GARCEZ LOPESé diretor global de Transição Energética e Investimentos da Raízen (líder mundial em bioenergia do Brasil), líder em tecnologia, desenvolvimento de novos negócios e propriedade intelectual da empresa. Anteriormente, foi diretor global de Inovação e Desenvolvimento de Negócios em Químicos Renováveis da Braskem (maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e maior produtora mundial de biopolímeros). Antes de sua transição para o mundo corporativo, Mateus ocupou diversas funções de pesquisador e palestrante em Biologia Sintética e Engenharia Metabólica em universidades no México, Alemanha, EUA e Brasil. Também é membro do Conselho da Iogen Energy Corporation, vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira de Bioinovação e membro do Comitê Consultivo da MIT Energy Initiative.

Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES: "Estou empolgado por estar envolvido na missão da Carbios de remodelar os setores de plásticos e têxteis com processos circulares. A Carbios tem uma equipe de cientistas e empreendedores de classe mundial e, ao me unir ao Conselho, minha experiência em trazer novas tecnologias renováveis ao mercado irá ajudar a projetar sua estratégia de P&D e comercialização."

Membros do Conselho Administrativo da Carbios:

-- Dr. Philippe POULETTY, Presidente

-- Prof. Karine AUCLAIR

-- Sandrine CONSEILLER

-- Prof. Juan DE PABLO

-- Amandine DE SOUZA

-- Vincent KAMEL

-- Emmanuel LADENT

-- Isabelle PARIZE

-- Laurent SCHMITT, representante da BOLD (Business Opportunities for l'Oréal Development)

-- Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES

-- Nicolas SEEBOTH, representante da Michelin Ventures

-- Alen VUKIC, censor

Sobre a Carbios

Fundada em 2011 pela Truffle Capital, a Carbios é uma empresa de biotecnologia ecológica, desenvolvendo processos biológicos e inovadores. Mediante sua abordagem exclusiva de combinar enzimas e plásticos, a Carbios visa atender às novas expectativas dos consumidores e aos desafios de uma ampla transição ecológica, assumindo um grande desafio de nosso tempo: a poluição plástica e têxtil. A Carbios desconstrói qualquer tipo de PET (o polímero dominante em garrafas, bandejas, tecidos feitos de poliéster) em seus componentes básicos que podem ser reutilizados para produzir novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens. Esta inovação PET, a primeira do gênero no mundo, foi recentemente reconhecida em um artigo científico publicado na capa da prestigiada revista Nature. A Carbios iniciou com êxito sua planta de demonstração em Clermont-Ferrand em 2021. Agora, deu mais um passo importante para a industrialização de seu processo com a construção de uma unidade inédita em parceria com a Indorama Ventures.

Em 2017, Carbios e L'Oréal fundaram um consórcio para contribuir com a industrialização de sua tecnologia própria de reciclagem. Comprometidos com o desenvolvimento de soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, a Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europe se uniram a este consórcio em abril de 2019. Em 2022, a Carbios assinou um acordo com a On, Patagonia, PUMA e Salomon para desenvolver soluções que promovam a reciclabilidade e a circularidade de seus produtos.

A empresa também desenvolveu uma tecnologia de biodegradação enzimática para plásticos de uso único à base de PLA (um polímero de origem biológica). Esta tecnologia pode criar uma nova geração de plásticos que são 100% compostáveis em temperatura ambiente, mesmo em condições domésticas, integrando enzimas no coração do produto plástico.

Para mais informação, acesse www.carbios.com/en / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

A Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) é elegível para o PEA-PME, um programa do governo francês que permite que seus residentes que investem em pequenas e médias empresas se beneficiem de descontos no imposto de renda.

Contato

CARBIOS Melissa Flauraud Assessoria de Imprensa [email protected] Benjamin Audebert Relações com Investidores [email protected] +33 (0)4 73 86 51 76

Assessoria de Imprensa (Europa) Iconic Marie-Virginie Klein [email protected] +33 (0)1 44 14 99 96

Assessoria de Imprensa (EUA) Rooney Partners Kate L. Barrette [email protected] +1 212 223 0561

Assessoria de Imprensa (Alemanha, Áustria e Suíça) MC Services Anne Hennecke [email protected] +49 (0)211 529 252 22

