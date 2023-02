Chanceler francesa se reúne com Lula em Brasília

A chanceler francesa, Catherine Colonna, se reúne nesta quarta-feira (8) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um dia de encontros em Brasília que começou com uma conversa com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Colonna será recebida às 15h00 por Lula, cujo retorno ao poder em janeiro criou condições para que Paris e Brasília retomem relações de confiança após as crises agudas sob o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Antes, Colonna tem um encontro agendado com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com quem concederá uma coletiva de imprensa posteriormente.

Sua visita antecipa a do presidente Emmanuel Macron ao Brasil, em data ainda não anunciada.

As relações políticas entre Brasil e França se deterioraram durante o mandato de Bolsonaro, especialmente em 2019 quando, desesperado com as críticas aos gigantescos incêndios na Amazônia, o ex-chefe de Estado de extrema direita e dois de seus ministros insultaram Macron e sua esposa Brigitte .

A chanceler francesa viaja para São Paulo na quinta-feira (9).

A França é o terceiro maior investidor estrangeiro no Brasil, com 32 bilhões de dólares em investimentos. É também o maior empregador estrangeiro, com 500.000 trabalhadores brasileiros, empregados em 1.100 empresas francesas.

