Campeão mundial dos 400 m com barreiras, Alison dos Santos passará por cirurgia no joelho

O brasileiro Alison dos Santos, campeão mundial dos 400 metros com barreiras, lesionou o menisco lateral do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia, colocando em dúvida parte de sua temporada 2023, informou nesta quarta-feira o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Alison, de 22 anos, medalha de bronze nos Jogos de Olímpicos Tóquio em 2021, se machucou na segunda-feira durante um treino em São Paulo e seu tempo fora das pistas dependerá do tipo de intervenção cirúrgica que será realizada, explicou o COB em um comunicado.

O procedimento, ainda sem data marcada, e a recuperação devem prejudicar o calendário competitivo do brasileiro, considerado um dos nomes fortes do esporte olímpico do país e que buscará o ouro nos Jogos de Paris 2024.

"Quero agradecer a todos que estão mandando mensagens, boas energias, fazendo o possível para me confortar um pouco nessa situação. Quando você recebe a notícia é um baque, mas estamos planejando tudo certinho", disse Alison em um vídeo publicado nas redes sociais.

A lesão aconteceu antes de o brasileiro viajar aos Estados Unidos, onde ele pretende se preparar para as competições deste ano e os Jogos de Paris.

Em 2023, está previsto que ele participe da Liga de Diamante (entre maio e setembro), do Mundial e dos Jogos Pan-Americanos do Chile em outubro.

Alison foi eleito na quinta-feira passada pelo COB o atleta masculino do Brasil em 2022, depois de ter vencido a Liga de Diamante e o título mundial em Eugene (EUA) na temporada passada.

Na cidade americana, marcou o terceiro melhor tempo da história (46s29). Seu grande desafio para este ano, segundo ele, é quebrar o recorde mundial do norueguês Karten Warholm, ouro em Tóquio (45s94).

