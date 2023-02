Biden diz que ainda não decidiu sobre reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira que pode buscar a reeleição em 2024, mas que ainda não tomou uma decisão definitiva.

"Ainda não tomei essa decisão. Essa é a minha intenção, acho, mas ainda não tomei essa decisão com firmeza", disse o presidente em entrevista ao programa "PBS NewsHour".

A declaração de Biden foi feita um dia após o seu discurso do Estado da União, que aumentou as expectativas de que o presidente revele sua intenção de disputar um segundo mandato, por expor no Congresso o equivalente a um projeto de campanha.

Biden ainda não fez um anúncio oficial. Devido à sua idade, 80 anos, alguns - até mesmo dentro do seu partido - acreditam que ele pode optar por não concorrer novamente.

