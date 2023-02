Biden chama crise climática de 'ameaça existencial'

O presidente Joe Biden classificou nesta terça-feira (7) a crise climática como uma "ameaça existencial" e disse que, embora a economia ainda dependerá do petróleo e do gás no futuro próximo, está "orgulhoso" de que os Estados Unidos estejam enfrentando o desafio.

"A crise climática não se importa se você está em um estado vermelho (republicanos) ou azul (democrata). É uma ameaça existencial. Temos a obrigação de enfrentá-la, não por nós mesmos, mas por nossos filhos e netos", afirmou Biden perante o Congresso em seu discurso sobre o Estado da União.

