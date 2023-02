Benzema e Militão vão se juntar ao elenco do Real Madrid no Mundial de Clubes, diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti disse nesta quarta-feira que Karim Benzema e Eder Militão, que haviam ficado na capital espanhola para se recuperarem de suas lesões, vão se juntar ao elenco nesta quinta-feira para a disputa do Mundial de Clubes, com vistas para a final de sábado, contra o Al Hilal.

"Não estão plenamente recuperado, mas Karim está bastante bem, Militão com mais dúvidas. Vão treinar na sexta-feira na véspera da partida e tomaremos as decisões. Também voltarão (Dani) Carvajal que estava com febre e (Marco) Asensio que tinha uma sobrecarga", disse Ancelotti na coletiva de imprensa depois de vencer o Al Alhy por 4 a 1 nas semifinais.

O campeão europeu venceu com gols dos brasileiros Vinícius Junior (42') e Rodrygo (92'), do uruguaio Fede Valverde (46') e de Sergio Arribas (98'), enquanto o Al Ahly diminuiu com um pênalti cobrado pelo tunisiano Ali Maaloul (65').

"O Vinícius gosta de jogar futebol, onde quer que esteja. Fez um jogo muito completo, fez um gol fantástico, sempre foi perigoso, foi o Vinícius que você vê muitas vezes", disse ao ser perguntado sobre o brasileiro, que foi o centro das atenções devido a controvérsias na Espanha nas últimas semanas.

O técnico italiano também falou sobre Valverde: "Estou feliz porque ele fez um grande jogo, jogou com naturalidade, mostrou suas qualidades, acho que aos poucos ele está voltando a dar sua melhor versão".

Ancelotti se mostrou descontente com o fato de seu time ter perdido o controle da partida quando vencia por 2 a 0.

"Dominamos durante uma hora, mas achamos que estava feito e sofremos durante dez ou quinze minutos. Este é um jogo em que há muito a perder e pouco a ganhar. Não ganhamos facilmente mas controlamos bastante bem", acrescentou.

No estádio Príncipe Moulay Abdallah, a maioria dos torcedores torceu pelo time branco. "O ambiente tem sido bom para o Real Madrid, quero agradecer aos adeptos, também foi um bom jogo, o adversário jogou bem, tentaram de tudo".

Por fim, falou sobre o saudita Al Hilal, adversário do Real Madrid na final: "Temos de respeitá-lo, tem qualidades individuais e um bom coletivo, eles vão estar empolgados por jogar a final, mas nós também".

